https://arabic.sputniknews.com/20220528/فقدان-26-شخصا-بعد-غرق-سفينة-قبالة-سواحل-إندونيسيا-1062798863.html
فقدان 26 شخصا بعد غرق سفينة قبالة سواحل إندونيسيا
فقدان 26 شخصا بعد غرق سفينة قبالة سواحل إندونيسيا
قال مسؤولون إن 26 شخصا فقدوا، اليوم السبت، بعد نفاد وقود سفينة إندونيسية وغرقها وسط ظروف مناخية سيئة قبالة سواحل إندونيسيا. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T09:52+0000
2022-05-28T09:52+0000
2022-05-28T09:52+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103640/95/1036409554_0:155:2970:1826_1920x0_80_0_0_76583aa77e190e7437ea4c947a0dc4d1.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وكالة البحث والإنقاذ في البلاد أن السفينة كانت تقل 43 شخصا عندما انقلبت يوم الخميس الماضي في مضيق ماكاسار الذي يفصل بين جزيرتي سولاويزي وبورنيو.يذكر أن الحوادث البحرية شائعة في إندونيسيا، الواقعة في جنوب شرقي آسيا وتضم حوالي 17000 جزيرة، حيث غالبا ما لا يتم الالتزام بمعايير السلامة.وفي الأسبوع الماضي، جنحت عبارة تقل أكثر من 800 شخص في المياه الضحلة قبالة مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية وظلت عالقة لمدة يومين قبل تحريرها دون وقوع إصابات. وفي عام 2018، غرق أكثر من 150 شخصا عندما غرقت عبارة في واحدة من أعمق بحيرات العالم في جزيرة سومطرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103640/95/1036409554_165:0:2805:1980_1920x0_80_0_0_18db56ff3ae4f489e1554f0afcef0973.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
فقدان 26 شخصا بعد غرق سفينة قبالة سواحل إندونيسيا
تابعنا عبر
قال مسؤولون إن 26 شخصا فقدوا، اليوم السبت، بعد نفاد وقود سفينة إندونيسية وغرقها وسط ظروف مناخية سيئة قبالة سواحل إندونيسيا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وكالة البحث والإنقاذ في البلاد أن السفينة كانت تقل 43 شخصا عندما انقلبت يوم الخميس الماضي في مضيق ماكاسار الذي يفصل بين جزيرتي سولاويزي وبورنيو.
من جانبه، قال رئيس البحث والإنقاذ المحلي دجوانيدي، إن نبأ وقوع الحادث لم يصل إلى المسؤولين إلا اليوم السبت، مؤكدا أنه "تم إنقاذ 17 شخصا أحياء بواسطة زورقين قاطرين كانا يمران بموقع الحادث، كما نشرنا 40 من رجال للبحث عن المفقودين الآخرين".
يذكر أن الحوادث البحرية
شائعة في إندونيسيا، الواقعة في جنوب شرقي آسيا وتضم حوالي 17000 جزيرة، حيث غالبا ما لا يتم الالتزام بمعايير السلامة.
وفي الأسبوع الماضي، جنحت عبارة تقل أكثر من 800 شخص في المياه الضحلة قبالة مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية وظلت عالقة لمدة يومين قبل تحريرها دون وقوع إصابات. وفي عام 2018، غرق أكثر من 150 شخصا عندما غرقت عبارة في واحدة من أعمق بحيرات العالم في جزيرة سومطرة.