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https://arabic.sputniknews.com/20220528/فنزويلا-ترغب-في-الاستفادة-من-التجربة-الإيرانية-في-إنتاج-اللقاحات-1062803507.html
فنزويلا ترغب في الاستفادة من التجربة الإيرانية في إنتاج اللقاحات
فنزويلا ترغب في الاستفادة من التجربة الإيرانية في إنتاج اللقاحات
قال وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي، اليوم السبت، إن بلاده مستعدة للتعاون مع فنزويلا في مجال الصحة. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T11:31+0000
2022-05-28T11:31+0000
العالم
إيران
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من جانبه قال نائب وزير الصحة الفنزويلي خلال لقائه مع وزير الصحة الإيراني، إن بلاده ترغب في تعزيز التعاون بين وزارتي الصحة في البلدين، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية. وأشار نائب وزير الصحة الفنزويلي إلى أن بلاده ترغب في الاستفادة من تجارب إيران في إنتاج اللقاح، كأحد الاحتياجات الملحة في فنزويلا. ودعا المسؤول الفنزويلي إلى "التعاون الأكاديمي بين فنزويلا وإيران بما فيه تبادل الأساتذة والطلاب، والتعاون في مجال الطب النووي، ومشاركة علماء نوويين إيرانيين في علاج اللوكيميا في فنزويلا".
إيران
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العالم, إيران

فنزويلا ترغب في الاستفادة من التجربة الإيرانية في إنتاج اللقاحات

11:31 GMT 28.05.2022
© Sputnik . Marco Teruggiوصول ناقلة نفط "فورتشن"، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل "إل باليتو"، 25 مايو 2020
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . Marco Teruggi
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قال وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي، اليوم السبت، إن بلاده مستعدة للتعاون مع فنزويلا في مجال الصحة.
من جانبه قال نائب وزير الصحة الفنزويلي خلال لقائه مع وزير الصحة الإيراني، إن بلاده ترغب في تعزيز التعاون بين وزارتي الصحة في البلدين، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.
وأشار نائب وزير الصحة الفنزويلي إلى أن بلاده ترغب في الاستفادة من تجارب إيران في إنتاج اللقاح، كأحد الاحتياجات الملحة في فنزويلا.
ودعا المسؤول الفنزويلي إلى "التعاون الأكاديمي بين فنزويلا وإيران بما فيه تبادل الأساتذة والطلاب، والتعاون في مجال الطب النووي، ومشاركة علماء نوويين إيرانيين في علاج اللوكيميا في فنزويلا".
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