https://arabic.sputniknews.com/20220528/فنلندا-تعول-على-مزارع-الرياح-كمصدر-حيوي-للطاقة-فما-هي-موثوقية-المشروع-بالأرقام-1062799768.html

فنلندا تعول على مزارع الرياح كمصدر حيوي للطاقة... فما هي موثوقية المشروع بالأرقام؟

فنلندا تعول على مزارع الرياح كمصدر حيوي للطاقة... فما هي موثوقية المشروع بالأرقام؟

يتزايد عدد مزارع الرياح في فنلندا بمعدل كبير، ووصل إنتاج الطاقة في مزارع الرياح الفنلندية في نهاية عام 2021 إلى 3257 ميغاوات. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T10:18+0000

2022-05-28T10:18+0000

2022-05-28T10:18+0000

اقتصاد

العالم

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ووفقا لجمعية طاقة الرياح الفنلندية، ستنتج مزارع الرياح هذا العام زيادة تقدر بـ 1900 ميغاوات، بحسب ما ذكر موقع "hs.fi".ومع ذلك، لا يزال من غير الجدير مقارنة قدرات محطات الطاقة النووية ومزارع الرياح. تعمل محطة الطاقة النووية بكامل طاقتها ليلا ونهارا، إذا لم تؤخذ فترات الصيانة في الاعتبار.ولكن إنتاج مزارع الرياح يعتمد على الرياح. في المتوسط تنتج مزارع الرياح حوالي 40% من قوتها المقدرة.تقول آني ميكونن، المديرة التنفيذية لجمعية طاقة الرياح الفنلندية: "قد تتمتع مزارع الرياح المبنية في موقع جيد بقدرة أعلى، ولكن يجب أن تكون نسبة إنتاج 40% من قدرة الإنتاج مؤشرا آمنا".على أي حال، أصبحت حصة الكهرباء المنتجة في مزرعة الرياح أكثر أهمية. في عام 2021، أنتجت مزارع الرياح فنلندا 12% من إجمالي الكهرباء.بحلول نهاية عام 2023، سيتم بناء محطات جديدة، وستزيد قدرة محطة طاقة الرياح الفنلندية بحوالي 1300 ميغاوات إضافية، ما سيرفع إجمالي القدرة الاسمية إلى 6500 ميغاوات.أدى وقف واردات الكهرباء من روسيا في منتصف مايو/أيار الحالي إلى حرمان فنلندا من 1300 ميغاوات، ما زاد من الطلب على المصادر الأخرى.على الرغم من حقيقة أنه سيكون من الممكن بالفعل نقل كمية كافية من الكهرباء، فإن زيادة كمية الطاقة التي تنتجها مزرعة الرياح ستؤدي حتما إلى تقلبات قوية في أسعار الكهرباء. سيحدث هذا بالتأكيد حتى تزداد احتياطيات الطاقة المنتجة.في شهر مايو، تراوحت تكلفة الكهرباء في فنلندا من سنت إلى 50 سنتا لكل كيلووات/ساعة. حاليا يفكر المسؤولون في كيفية التعامل مع هذه التقلبات.في فصل الشتاء، زادت تكلفة الكهرباء لدرجة أن فواتير الفنلنديين الذين يتم تدفئة منازلهم بالكهرباء قد ارتفعت إلى آلاف اليوروهات. كما تأثرت تقلبات الأسعار في الأشهر الستة الماضية بعدم الاستقرار في سوق الغاز، ومع ذلك لا توجد ضمانات بأن الوضع سيصبح أكثر استقرارا في المستقبل.

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