https://arabic.sputniknews.com/20220528/فيفا-يدفع-لروسيا-45-مليون-دولار-مستحقات-لتنظيم-كأس-العالم-2018-1062808955.html
فيفا يدفع لروسيا 45 مليون دولار مستحقات لتنظيم كأس العالم 2018
فيفا يدفع لروسيا 45 مليون دولار مستحقات لتنظيم كأس العالم 2018
قال مدير التطوير بالاتحاد الروسي لكرة القدم مكسيم ميتروفانوف، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دفع 45 مليون دولار للاتحاد الروسي لكرة القدم لتنظيم كأس... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T12:57+0000
2022-05-28T12:57+0000
2022-05-28T12:57+0000
روسيا
كأس العالم لكرة القدم 2018
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وقال ميتروفانوف للصحفيين "التعاون مع زملاء من الفيفا من أجل أن يكون هناك مزيد من التطوير للمدفوعات، لا يوجد موعد نهائي للمدفوعات".وتابع ميتروفانوف "حتى الآن، تم تجميد المبلغ المتبقي بشكل غير رسمي، معربا عن أمله في أن يتم الوفاء بجميع الالتزامات ".وقال ميتروفانوف، الشهر الماضي، إن الفيفا علق تسديد المدفوعات لروسيا المتعلقة باستضافتها لمونديال روسيا 2018.وقال ميتروفانوف: "يجب أن نتلقى من الفيفا مبلغ 100 مليون دولار، وحصل الاتحاد الروسي بالفعل على 30% من المبلغ الإجمالي، وتم تعليق بقية المدفوعات من قبل الفيفا، لكن لم يتم إلغاؤها".واستضافت روسيا كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها، في الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو الماضيين، وجرت مباريات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة، وحقق المنتخب الروسي أفضل نتيجة له بوصوله لأول مرة في تاريخه إلى الدور ربع النهائي للمونديال، بينما توج باللقب منتخب فرنسا بعد تغلبه على نظيره الكرواتي في المباراة النهائية بنتيجة 4-2.كما أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، جياني إنفانتينو، آنذاك عن تقديره الكبير لروسيا على تنظيمها الرائع لنهائيات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم.
https://arabic.sputniknews.com/20181016/منتخب-روسيا-تقرير-فيفا-المونيدال-1036094525.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, كأس العالم لكرة القدم 2018
فيفا يدفع لروسيا 45 مليون دولار مستحقات لتنظيم كأس العالم 2018
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قال مدير التطوير بالاتحاد الروسي لكرة القدم مكسيم ميتروفانوف، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دفع 45 مليون دولار للاتحاد الروسي لكرة القدم لتنظيم كأس العالم 2018.
وقال ميتروفانوف للصحفيين "التعاون مع زملاء من الفيفا من أجل أن يكون هناك مزيد من التطوير للمدفوعات، لا يوجد موعد نهائي للمدفوعات".
وتابع ميتروفانوف "حتى الآن، تم تجميد المبلغ المتبقي بشكل غير رسمي، معربا عن أمله في أن يتم الوفاء بجميع الالتزامات ".
وقال ميتروفانوف، الشهر الماضي، إن الفيفا علق تسديد المدفوعات لروسيا المتعلقة باستضافتها لمونديال روسيا 2018
.
وقال ميتروفانوف: "يجب أن نتلقى من الفيفا مبلغ 100 مليون دولار، وحصل الاتحاد الروسي بالفعل على 30% من المبلغ الإجمالي، وتم تعليق بقية المدفوعات من قبل الفيفا، لكن لم يتم إلغاؤها".
واستضافت روسيا كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها
، في الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو الماضيين، وجرت مباريات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة، وحقق المنتخب الروسي أفضل نتيجة له بوصوله لأول مرة في تاريخه إلى الدور ربع النهائي للمونديال، بينما توج باللقب منتخب فرنسا بعد تغلبه على نظيره الكرواتي في المباراة النهائية بنتيجة 4-2.
كما أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، جياني إنفانتينو، آنذاك عن تقديره الكبير لروسيا على تنظيمها الرائع لنهائيات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم.
16 أكتوبر 2018, 15:14 GMT