https://arabic.sputniknews.com/20220528/قطر-تطلب-الخبرة-المغربية-لضمان-أمن-كأس-العالم--1062802253.html
قطر تطلب الخبرة المغربية لضمان أمن كأس العالم
قطر تطلب الخبرة المغربية لضمان أمن كأس العالم
أكدت مصادر إعلامية عن توجه قطر إلى الاستعانة بالخبرة المغربية في مجال الأمن، من أجل ضمان كافة الإجراءات الأمنية خلال فعاليات كأس العالم الذي تستضيفه الدوحة. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T11:05+0000
2022-05-28T11:05+0000
2022-05-28T11:05+0000
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قطر
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وبحسب المصادر، قام المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بزيارة الملعب الذي ستُقام فيه المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، مشيرة إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول أمني غير قطري لهذا الملعب، إضافة إلى زيارته غرفة العمليات المكلفة بالتدبير الأمني لكأس العالم قطر 2022، ومركز القيادة المخصص لمواجهة الهجمات الإلكترونية.وأشارت المصادر أيضا إلى أن قطر تستعد للاستعانة بخبراء مغاربة آخرين، سيسافرون إلى قطر من أجل تعزيز فرقها المكلفة بمواجهة الهجمات السيبرانية في مركز القيادةن وفقا لموقع "أكادير24".وكانت وزارة الداخلية القطرية قد نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، تفاصيل لقاءات مهمة جمعت المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بمسؤولين بقطر، وذلك على هامش زيارته للدولة بمناسبة مشاركة المغرب في المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني “ميليبول قطر 2022”، المخصص للأمن الداخلي للدول، الذي أقيم في الفترة ما بين 24 إلى 26 مايو/أيار الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/قطر-تفتتح-مؤتمر-الميل-الأخير-الأمني-لبطولة-كأس-العالم-1062542379.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قطر, بطولة كأس العالم 2022, أخبار المغرب اليوم
قطر تطلب الخبرة المغربية لضمان أمن كأس العالم
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أكدت مصادر إعلامية عن توجه قطر إلى الاستعانة بالخبرة المغربية في مجال الأمن، من أجل ضمان كافة الإجراءات الأمنية خلال فعاليات كأس العالم الذي تستضيفه الدوحة.
وبحسب المصادر، قام المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بزيارة الملعب الذي ستُقام فيه المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، مشيرة إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول أمني غير قطري لهذا الملعب، إضافة إلى زيارته غرفة العمليات المكلفة بالتدبير الأمني لكأس العالم قطر 2022، ومركز القيادة المخصص لمواجهة الهجمات الإلكترونية.
وأشارت المصادر أيضا إلى أن قطر تستعد للاستعانة بخبراء مغاربة آخرين، سيسافرون إلى قطر من أجل تعزيز فرقها المكلفة بمواجهة الهجمات السيبرانية في مركز القيادةن وفقا لموقع "أكادير24
".
وكانت وزارة الداخلية القطرية قد نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، تفاصيل لقاءات مهمة جمعت المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بمسؤولين بقطر، وذلك على هامش زيارته للدولة بمناسبة مشاركة المغرب في المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني “ميليبول قطر 2022”، المخصص للأمن الداخلي للدول، الذي أقيم في الفترة ما بين 24 إلى 26 مايو/أيار الجاري.