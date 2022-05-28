عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220528/قطر-تطلب-الخبرة-المغربية-لضمان-أمن-كأس-العالم--1062802253.html
قطر تطلب الخبرة المغربية لضمان أمن كأس العالم
قطر تطلب الخبرة المغربية لضمان أمن كأس العالم
أكدت مصادر إعلامية عن توجه قطر إلى الاستعانة بالخبرة المغربية في مجال الأمن، من أجل ضمان كافة الإجراءات الأمنية خلال فعاليات كأس العالم الذي تستضيفه الدوحة. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T11:05+0000
2022-05-28T11:05+0000
العالم العربي
قطر
بطولة كأس العالم 2022
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049192630_0:255:2734:1793_1920x0_80_0_0_199aa14daab1b2b2a4f48a40a02be28a.jpg
وبحسب المصادر، قام المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بزيارة الملعب الذي ستُقام فيه المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، مشيرة إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول أمني غير قطري لهذا الملعب، إضافة إلى زيارته غرفة العمليات المكلفة بالتدبير الأمني لكأس العالم قطر 2022، ومركز القيادة المخصص لمواجهة الهجمات الإلكترونية.وأشارت المصادر أيضا إلى أن قطر تستعد للاستعانة بخبراء مغاربة آخرين، سيسافرون إلى قطر من أجل تعزيز فرقها المكلفة بمواجهة الهجمات السيبرانية في مركز القيادةن وفقا لموقع "أكادير24".وكانت وزارة الداخلية القطرية قد نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، تفاصيل لقاءات مهمة جمعت المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بمسؤولين بقطر، وذلك على هامش زيارته للدولة بمناسبة مشاركة المغرب في المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني “ميليبول قطر 2022”، المخصص للأمن الداخلي للدول، الذي أقيم في الفترة ما بين 24 إلى 26 مايو/أيار الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/قطر-تفتتح-مؤتمر-الميل-الأخير-الأمني-لبطولة-كأس-العالم-1062542379.html
قطر
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049192630_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_c9d841be4a8e21a6666e949b9ad69e61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, قطر, بطولة كأس العالم 2022, أخبار المغرب اليوم

قطر تطلب الخبرة المغربية لضمان أمن كأس العالم

11:05 GMT 28.05.2022
© Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج
ملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Supreme Committee for Delivery & Legacy
تابعنا عبرTelegram
أكدت مصادر إعلامية عن توجه قطر إلى الاستعانة بالخبرة المغربية في مجال الأمن، من أجل ضمان كافة الإجراءات الأمنية خلال فعاليات كأس العالم الذي تستضيفه الدوحة.
وبحسب المصادر، قام المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بزيارة الملعب الذي ستُقام فيه المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، مشيرة إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول أمني غير قطري لهذا الملعب، إضافة إلى زيارته غرفة العمليات المكلفة بالتدبير الأمني لكأس العالم قطر 2022، ومركز القيادة المخصص لمواجهة الهجمات الإلكترونية.
وأشارت المصادر أيضا إلى أن قطر تستعد للاستعانة بخبراء مغاربة آخرين، سيسافرون إلى قطر من أجل تعزيز فرقها المكلفة بمواجهة الهجمات السيبرانية في مركز القيادةن وفقا لموقع "أكادير24".
كأس العالم بكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
قطر تفتتح مؤتمر "الميل الأخير" الأمني لبطولة كأس العالم
22 مايو, 10:02 GMT
وكانت وزارة الداخلية القطرية قد نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، تفاصيل لقاءات مهمة جمعت المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بمسؤولين بقطر، وذلك على هامش زيارته للدولة بمناسبة مشاركة المغرب في المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني “ميليبول قطر 2022”، المخصص للأمن الداخلي للدول، الذي أقيم في الفترة ما بين 24 إلى 26 مايو/أيار الجاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала