https://arabic.sputniknews.com/20220528/قيادة-عمليات-بغداد-تحذر-من-قصف-المنطقة-الخضراء-ومطار-بغداد-الدولي-1062796591.html
قيادة عمليات بغداد تحذر من قصف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي
قيادة عمليات بغداد تحذر من قصف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي
أفادت مصادر إعلامية أن برقية عسكرية مسربة "فورية وسرية" حذرت من قصف قد يستهدف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T09:04+0000
2022-05-28T09:04+0000
2022-05-28T09:04+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057829447_0:144:2773:1704_1920x0_80_0_0_8047b63fde2c84b19a4f90abc659ffb9.jpg
وووفقا لوكالة "شفق نيوز"، أبلغت البرقية الصادرة عن قيادة عمليات بغداد، المقر المتقدم لقيادة عملياتها في جانبي الكرخ والرصافة ولواء المغاوير، عن معلومات وردت تشير إلى أن المجموعات الخارجة عن القانون قد تستهدف المنطقة الخضراء أو مطار بغداد الدولي بواسطة إطلاق النيران غير المباشرة أو الطائرات المسيرة هذه الليلة أو يوم غد.ودعت القيادة إلى نشر عناصر استخبارية بالزي المدني وتسيير دوريات أمنية في المناطق التي قد تكون مصدرا لتلك النيران.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر "داعش" المتكررة.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/العراق-مقتل-3-إرهابيين-من-داعش-شمالي-البلاد-1062782877.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057829447_154:0:2619:1849_1920x0_80_0_0_7e6f5433552e31d7f298759e22fb2061.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
قيادة عمليات بغداد تحذر من قصف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي
تابعنا عبر
أفادت مصادر إعلامية أن برقية عسكرية مسربة "فورية وسرية" حذرت من قصف قد يستهدف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.
وووفقا لوكالة "شفق نيوز
"، أبلغت البرقية الصادرة عن قيادة عمليات بغداد، المقر المتقدم لقيادة عملياتها في جانبي الكرخ والرصافة ولواء المغاوير، عن معلومات وردت تشير إلى أن المجموعات الخارجة عن القانون قد تستهدف المنطقة الخضراء أو مطار بغداد الدولي بواسطة إطلاق النيران غير المباشرة أو الطائرات المسيرة هذه الليلة أو يوم غد.
ودعت القيادة إلى نشر عناصر استخبارية بالزي المدني وتسيير دوريات أمنية في المناطق التي قد تكون مصدرا لتلك النيران.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر "داعش" المتكررة.