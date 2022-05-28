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قيادة عمليات بغداد تحذر من قصف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي
قيادة عمليات بغداد تحذر من قصف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي
أفادت مصادر إعلامية أن برقية عسكرية مسربة "فورية وسرية" حذرت من قصف قد يستهدف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T09:04+0000
2022-05-28T09:04+0000
العالم العربي
العراق
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وووفقا لوكالة "شفق نيوز"، أبلغت البرقية الصادرة عن قيادة عمليات بغداد، المقر المتقدم لقيادة عملياتها في جانبي الكرخ والرصافة ولواء المغاوير، عن معلومات وردت تشير إلى أن المجموعات الخارجة عن القانون قد تستهدف المنطقة الخضراء أو مطار بغداد الدولي بواسطة إطلاق النيران غير المباشرة أو الطائرات المسيرة هذه الليلة أو يوم غد.ودعت القيادة إلى نشر عناصر استخبارية بالزي المدني وتسيير دوريات أمنية في المناطق التي قد تكون مصدرا لتلك النيران.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر "داعش" المتكررة.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/العراق-مقتل-3-إرهابيين-من-داعش-شمالي-البلاد-1062782877.html
العراق
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العالم العربي, العراق

قيادة عمليات بغداد تحذر من قصف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي

09:04 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / Sabah Ararأحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022.
أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / Sabah Arar
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أفادت مصادر إعلامية أن برقية عسكرية مسربة "فورية وسرية" حذرت من قصف قد يستهدف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.
وووفقا لوكالة "شفق نيوز"، أبلغت البرقية الصادرة عن قيادة عمليات بغداد، المقر المتقدم لقيادة عملياتها في جانبي الكرخ والرصافة ولواء المغاوير، عن معلومات وردت تشير إلى أن المجموعات الخارجة عن القانون قد تستهدف المنطقة الخضراء أو مطار بغداد الدولي بواسطة إطلاق النيران غير المباشرة أو الطائرات المسيرة هذه الليلة أو يوم غد.
ودعت القيادة إلى نشر عناصر استخبارية بالزي المدني وتسيير دوريات أمنية في المناطق التي قد تكون مصدرا لتلك النيران.
الحشد الشعبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
العراق... مقتل 3 إرهابيين من "داعش" شمالي البلاد
أمس, 17:34 GMT
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر "داعش" المتكررة.
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