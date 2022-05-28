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كتائب "شهداء الأقصى" تتوعد إسرائيل بـ"ضربات قاسية ومعارك شرسة"
كتائب "شهداء الأقصى" تتوعد إسرائيل بـ"ضربات قاسية ومعارك شرسة"
حذرت كتائب "شهداء الاقصى"، الحكومة الإسرائيلية، من "المساس بالقدس والمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على أبناء العاصمة الأبدية لفلسطين". 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T11:16+0000
2022-05-28T11:16+0000
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وتوعّدت الكتائب، في بيان لها، القوات الإسرائيلية "بضربات موجعة وإشعال كافة الجبهات والساحات في فلسطين إذا تعرض المسجد الأقصى وقبة الصخرة ومخيم جنين لأي عدوان".وذكرت أنها "أصدرت تعليمات لكافة مجموعاتها لتستمر في توجيه الضربات وتنفيذ العمليات ضد الاحتلال في كل زمان ومكان"، داعية "كافة الأجنحة العسكرية للفصائل لتوحيد البنادق وتوجيهها نحو الاحتلال".وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حذرت من اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى عبر "مسيرة الأعلام"، والتي ستنطلق يوم الأحد، داعية الجماهير الفلسطينية إلى حالة الاستنفار العام.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعها الطارئ بمكتب الجبهة الشعبية في غزة، لبحث تداعيات تنظيم المسيرة في مدينة القدس، بحسب موقع "قدس برس".ومن المقرر أن تنطلق المسيرة التي ينظمها متطرفون إسرائيليون ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية يوم 29 مايو/ أيار المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-مسيرة-الأعلام-ستقام-كما-هو-مخطط-لها-1062767536.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن

كتائب "شهداء الأقصى" تتوعد إسرائيل بـ"ضربات قاسية ومعارك شرسة"

11:16 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIقوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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حذرت كتائب "شهداء الاقصى"، الحكومة الإسرائيلية، من "المساس بالقدس والمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على أبناء العاصمة الأبدية لفلسطين".
وتوعّدت الكتائب، في بيان لها، القوات الإسرائيلية "بضربات موجعة وإشعال كافة الجبهات والساحات في فلسطين إذا تعرض المسجد الأقصى وقبة الصخرة ومخيم جنين لأي عدوان".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
رئيس الوزراء الإسرائيلي: "مسيرة الأعلام" ستقام كما هو مخطط لها
أمس, 12:28 GMT
وذكرت أنها "أصدرت تعليمات لكافة مجموعاتها لتستمر في توجيه الضربات وتنفيذ العمليات ضد الاحتلال في كل زمان ومكان"، داعية "كافة الأجنحة العسكرية للفصائل لتوحيد البنادق وتوجيهها نحو الاحتلال".
وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حذرت من اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى عبر "مسيرة الأعلام"، والتي ستنطلق يوم الأحد، داعية الجماهير الفلسطينية إلى حالة الاستنفار العام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعها الطارئ بمكتب الجبهة الشعبية في غزة، لبحث تداعيات تنظيم المسيرة في مدينة القدس، بحسب موقع "قدس برس".
ومن المقرر أن تنطلق المسيرة التي ينظمها متطرفون إسرائيليون ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية يوم 29 مايو/ أيار المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.
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