https://arabic.sputniknews.com/20220528/لماذا-تتكرر-مجازر-إطلاق-النار-الجماعي-في-الولايات-المتحدة-1062805506.html
لماذا تتكرر مجازر إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة؟
لماذا تتكرر مجازر إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة؟
نسمع بين الفينة والأخرى عن إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة فإما في متجر أو في مدرسة أو في الشارع، وآخر هذه العمليات كانت مجزرة في مدرسة ابتدائية في ولاية... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T11:55+0000
2022-05-28T11:55+0000
2022-05-28T11:55+0000
راديو
ضيف الأسبوع
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لماذا تتكرر مجازر إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة
لماذا تتكرر مجازر إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة
ففي المتوسط يقتل كل يوم في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 50 شخصا بأعيرة نارية. وفي ظل هذا الوباء العنصري الذي تعيشة أمريكا فان مبيعات وحيازة الأسلحة يبقى أمرا سهلا، وهنا تتوحد ثقافة الترويج للعنصرية والعنف مع امتلاك الأسلحة.إن الولايات المتحدة منذ نشأتها تعيش على الحروب فقد بنيت على قتل أكثر من 50 مليون هندي أحمر في أكبر مجازر في التاريخ ونقلت هذا العنف إلى العالم في حروبها الدموية بحجة الديمقراطية من فيتنام إلى أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا والآن في أوكرانيا.يقول باحثون أمريكيون أن أمريكا اليوم هي بمثابة جسد يهاجم نفسه من الداخل. وتتجه بسرعة انتشار العنف، وتقترب من التمرد المفتوح والحرب الأهلية.ضيف البرنامج دكتور غزوان محمد اختصاصي الأمراض النفسية يقول إن سياسة العنف والعنصرية الذي تتبعه الدولة منذ قيامها يولد كل هذه المشاعر لدى الأفراد بعدم تقبل الآخر "فاما أنت معي او أنت عدوي" وما يعزز من التوجهات زيادة مبيعات الأسلحة دون رقابة عليها.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
لماذا تتكرر مجازر إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة؟
تابعنا عبر
نسمع بين الفينة والأخرى عن إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة فإما في متجر أو في مدرسة أو في الشارع، وآخر هذه العمليات كانت مجزرة في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية قتل فيها 18 طفلا.
ففي المتوسط يقتل كل يوم في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 50 شخصا بأعيرة نارية. وفي ظل هذا الوباء العنصري الذي تعيشة أمريكا فان مبيعات وحيازة الأسلحة يبقى أمرا سهلا، وهنا تتوحد ثقافة الترويج للعنصرية والعنف مع امتلاك الأسلحة.
إن الولايات المتحدة منذ نشأتها تعيش على الحروب فقد بنيت على قتل أكثر من 50 مليون هندي أحمر في أكبر مجازر في التاريخ ونقلت هذا العنف إلى العالم في حروبها الدموية بحجة الديمقراطية من فيتنام إلى أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا والآن في أوكرانيا.
يقول باحثون أمريكيون أن أمريكا اليوم هي بمثابة جسد يهاجم نفسه من الداخل. وتتجه بسرعة انتشار العنف، وتقترب من التمرد المفتوح والحرب الأهلية.
ضيف البرنامج دكتور غزوان محمد اختصاصي الأمراض النفسية يقول إن سياسة العنف والعنصرية الذي تتبعه الدولة منذ قيامها يولد كل هذه المشاعر لدى الأفراد بعدم تقبل الآخر "فاما أنت معي او أنت عدوي" وما يعزز من التوجهات زيادة مبيعات الأسلحة دون رقابة عليها.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق