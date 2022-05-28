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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220528/لوغانسك-ترفع-دعاوى-على-عناصر-أوكرانية-ساهمت-بنشر-مواد-خطيرة-في-البلاد-1062806714.html
لوغانسك ترفع دعاوى على عناصر أوكرانية ساهمت بنشر مواد خطيرة في البلاد
لوغانسك ترفع دعاوى على عناصر أوكرانية ساهمت بنشر مواد خطيرة في البلاد
أعلنت السلطات في جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، اليوم السبت، عن فتح دعاوى تتعلق باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة من قبل أفراد عسكريين أوكرانيين. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T12:25+0000
2022-05-28T12:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقالت الوزارة الداخلية في بيانها " في 11 نوفمبر 2020، قام جنود مجهولون من القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرة "Leleka S-100" بإسقاط أوراق مالية على أراضي الجمهورية تبين أنها مصابة بسلالات شديدة الخطورة من الفيروسات الشديدة". وأضافت الوزارة أنه "تم فتح دعاوى جنائية بشأن استخدام أفراد عسكريين مجهولين من القوات المسلحة الأوكرانية لوسائل وأساليب حرب محظورة".وكانت صفحات من وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا قد نشرت صور وأخبار تتعلق بقيام وحدات عسكرية أوكرانية بإرسال منشورات تحتوي على فيروسات خطيرة لتسبب بالأمراض لسكان منطقة دونباس.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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لوغانسك ترفع دعاوى على عناصر أوكرانية ساهمت بنشر مواد خطيرة في البلاد

12:25 GMT 28.05.2022
© Sputnik . Alexander Galperin / الذهاب إلى بنك الصورمدينة بوباسنايا، جمهورية لوغانسك الشعبية
مدينة بوباسنايا، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . Alexander Galperin
/
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أعلنت السلطات في جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، اليوم السبت، عن فتح دعاوى تتعلق باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة من قبل أفراد عسكريين أوكرانيين.
وقالت الوزارة الداخلية في بيانها " في 11 نوفمبر 2020، قام جنود مجهولون من القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرة "Leleka S-100" بإسقاط أوراق مالية على أراضي الجمهورية تبين أنها مصابة بسلالات شديدة الخطورة من الفيروسات الشديدة".
وأضافت الوزارة أنه "تم فتح دعاوى جنائية بشأن استخدام أفراد عسكريين مجهولين من القوات المسلحة الأوكرانية لوسائل وأساليب حرب محظورة".
وكانت صفحات من وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا قد نشرت صور وأخبار تتعلق بقيام وحدات عسكرية أوكرانية بإرسال منشورات تحتوي على فيروسات خطيرة لتسبب بالأمراض لسكان منطقة دونباس.
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:24 GMT
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