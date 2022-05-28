https://arabic.sputniknews.com/20220528/لوغانسك-ترفع-دعاوى-على-عناصر-أوكرانية-ساهمت-بنشر-مواد-خطيرة-في-البلاد-1062806714.html
لوغانسك ترفع دعاوى على عناصر أوكرانية ساهمت بنشر مواد خطيرة في البلاد
لوغانسك ترفع دعاوى على عناصر أوكرانية ساهمت بنشر مواد خطيرة في البلاد
أعلنت السلطات في جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، اليوم السبت، عن فتح دعاوى تتعلق باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة من قبل أفراد عسكريين أوكرانيين. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T12:25+0000
2022-05-28T12:25+0000
2022-05-28T12:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقالت الوزارة الداخلية في بيانها " في 11 نوفمبر 2020، قام جنود مجهولون من القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرة "Leleka S-100" بإسقاط أوراق مالية على أراضي الجمهورية تبين أنها مصابة بسلالات شديدة الخطورة من الفيروسات الشديدة". وأضافت الوزارة أنه "تم فتح دعاوى جنائية بشأن استخدام أفراد عسكريين مجهولين من القوات المسلحة الأوكرانية لوسائل وأساليب حرب محظورة".وكانت صفحات من وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا قد نشرت صور وأخبار تتعلق بقيام وحدات عسكرية أوكرانية بإرسال منشورات تحتوي على فيروسات خطيرة لتسبب بالأمراض لسكان منطقة دونباس.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوغانسك ترفع دعاوى على عناصر أوكرانية ساهمت بنشر مواد خطيرة في البلاد
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أعلنت السلطات في جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، اليوم السبت، عن فتح دعاوى تتعلق باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة من قبل أفراد عسكريين أوكرانيين.
وقالت الوزارة الداخلية في بيانها " في 11 نوفمبر 2020، قام جنود مجهولون من القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرة "Leleka S-100" بإسقاط أوراق مالية على أراضي الجمهورية تبين أنها مصابة بسلالات شديدة الخطورة من الفيروسات الشديدة".
وأضافت الوزارة أنه "تم فتح دعاوى جنائية بشأن استخدام أفراد عسكريين مجهولين من القوات المسلحة الأوكرانية لوسائل وأساليب حرب محظورة".
وكانت صفحات من وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا قد نشرت صور وأخبار تتعلق بقيام وحدات عسكرية أوكرانية بإرسال منشورات تحتوي على فيروسات خطيرة لتسبب بالأمراض لسكان منطقة دونباس.
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي
، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.