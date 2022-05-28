https://arabic.sputniknews.com/20220528/لوكاشينكو-الوضع-العسكري-المتوتر-يتطور-على-الحدود-البيلاروسية-1062799973.html
لوكاشينكو: الوضع العسكري المتوتر يتطور على الحدود البيلاروسية
لوكاشينكو: الوضع العسكري المتوتر يتطور على الحدود البيلاروسية
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إن الوضع العسكري السياسي المتوتر يتطور على الحدود البيلاروسية. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T10:17+0000
2022-05-28T10:17+0000
2022-05-28T10:17+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال لوكاشينكو في تهنئته بيوم حرس الحدود، "هناك وضع عسكري سياسي متوتر يتطور على حدود الوطن في أوقاتنا الصعبة، كما كان الحال قبل ثمانية عقود".وأضاف لوكاشينكو أن بيلاروسيا ستحمي استقلالها ووحدة أراضيها، إذا لزم الأمر، وسيبذل حرس الحدود كل ما في وسعه للحفاظ على حدود البلاد سليمة.والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو: "إن بيلاروسيا تتخذ إجراءات للدفاع عن سيادتها وسط نشاط الناتو بالقرب من حدود البلاد".وفي أوائل مايو/ أيار، قال نائب رئيس أركان القوات المسلحة البيلاروسية روسلان كوسيجين إن الناتو ضاعف وجوده العسكري في أوروبا الشرقية، مما يسمح للحلف بإرسال قوات ضاربة إلى حدود روسيا وبيلاروسيا في أقصر وقت ممكن.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو: الوضع العسكري المتوتر يتطور على الحدود البيلاروسية
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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إن الوضع العسكري السياسي المتوتر يتطور على الحدود البيلاروسية.
وقال لوكاشينكو في تهنئته بيوم حرس الحدود، "هناك وضع عسكري سياسي متوتر يتطور على حدود الوطن في أوقاتنا الصعبة، كما كان الحال قبل ثمانية عقود".
وأضاف لوكاشينكو أن بيلاروسيا ستحمي استقلالها ووحدة أراضيها، إذا لزم الأمر، وسيبذل حرس الحدود كل ما في وسعه للحفاظ على حدود البلاد سليمة.
والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو: "إن بيلاروسيا تتخذ إجراءات للدفاع عن سيادتها وسط نشاط الناتو بالقرب من حدود البلاد".
وفي أوائل مايو/ أيار، قال نائب رئيس أركان القوات المسلحة البيلاروسية روسلان كوسيجين إن الناتو ضاعف وجوده العسكري في أوروبا الشرقية، مما يسمح للحلف بإرسال قوات ضاربة إلى حدود روسيا وبيلاروسيا في أقصر وقت ممكن.