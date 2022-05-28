https://arabic.sputniknews.com/20220528/ما-هي-القدرات-العسكرية-لجيوش-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-2022-1062826992.html

ما هي القدرات العسكرية لجيوش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 2022

ما هي القدرات العسكرية لجيوش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 2022

تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي 6 جيوش بينها ثاني أقوى جيش في العالم وهو الجيش الروسي، الذي يمتلك أضخم قوة دبابات في العالم. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T19:30+0000

2022-05-28T19:30+0000

2022-05-28T19:30+0000

رصد عسكري

روسيا

انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة

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ويرجع تاريخ تأسيس المنظمة إلى عام 2002 على أساس معاهدة الأمن الجماعي الموقعة عام 1992.وفي الـ22 من مايو/ أيار الجاري، حذر الأمين العام للمنظمة من ضم أعضاء جدد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدا أن المنظمة تملك القوات والوسائل اللازمة للرد على ما وصفته بـ "التهديدات المحتملة".وبعدها بيومين، عقد وزراء دفاع الدول الأعضاء بالمنظمة مؤتمرا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمناقشة التحديات والتهديدات العسكرية المشتركة، حسبما ذكر موقع المنظمة، الذي أشار إلى أنه تمت مناقشة خطة التدريبات المشتركة للقوات العسكرية التابعة لدول المنظمة وجهود تدعيمها في جميع المناطق التابعة لها.وتضم منظمة الأمن الجماعي 6 دول هي روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.ما هي القدرات العسكرية لجيوش الدول الـ 6:تمتلك 4 آلاف و716 طائرة حربية و13 ألفا و793 دبابة و34 ألفا و15 مدرعة، و7 آلاف و124 مدفعا ذاتي الحركة، و8 آلاف و535 مدفعا ميدانيا، و3 آلاف و880 راجمة صواريخ و620 وحدة بحرية.الجيش الروسي:يحتل الجيش الروسي المرتبة رقم 2 عالميا ويمتلك نحو 1.35 مليون جندي و4 آلاف و173 طائرة حربية و12 ألف دبابة و30 ألف مدرعة.ويمتلك أسطولا حربيا يضم 605 وحدات بحرية بينها حاملة طائرات و70 غواصة.جيش بيلاروسيا:يحتل المرتبة رقم 52 عالميا ويمتلك 445 ألف جندي و201 طائرة و601 دبابة و1510 مدرعات، إضافة إلى المدفعية وراجمات الصواريخ.جيش كازاخستان:يحتل المرتبة رقم 64 عالميا ويمتلك 77 ألف جندي و237 طائرة و310 دبابات وألفا و215 مدرعة إضافة إلى المدفعية وراجمات الصواريخ.جيش قرغيزستان:يحتل المرتبة رقم 90 عالميا ويمتلك 22 ألف جندي و6 طائرات حربية و215 دبابة و685 مدرعة إضافة إلى المدفعية وراجمات الصواريخ.جيش أرمينيا:يحتل المرتبة رقم 98 عالميا ويمتلك نحو 259 ألف جندي و64 طائرة حربية و288 دبابة و673 مدرعة إضافة إلى المدفعية وراجمات الصواريخ.جيش طاجيكستان:يحتل المرتبة رقم 111 عالميا ويمتلك 15 ألف جندي و25 طائرة و47 دبابة و100 مدرعة إضافة إلى المدفعية وراجمات الصواريخ.ما هي منظمة معاهدة الأمن الجماعي؟تم إنشاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي عام 2002، على أساس معاهدة الأمن الجماعي التي تم توقيعها عام 1992، وهي منظمة دولية إقليمية دخل ميثاقها حيذ التنفيذ في 18 سبتمبر/ أيلول 2003 وتضم الدول الأعضاء الست وهي روسيا وبيلاروسيا وقرغيزستان وطاجيكستان وأرمينيا وكازاخستان.

https://arabic.sputniknews.com/20220528/ما-هي-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-وتاريخها-1062823512.html

https://arabic.sputniknews.com/20220522/منظمة-الأمن-الجماعي-تؤكد-جاهزيتها-للرد-على-تهديدات-الناتو-المحتملة-1062569415.html

https://arabic.sputniknews.com/20201017/يحمي-أكبر-دولة-في-العالم-قدرات-الجيش-الروسي-النووية-والتقليدية-في-2020-1046874340.html

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رصد عسكري, روسيا, انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة