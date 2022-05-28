https://arabic.sputniknews.com/20220528/ما-يصل-إلى-43-شخصا-في-عداد-المفقودين-بعد-غرق-عبارة-في-إندونيسيا-1062808800.html

ما يصل إلى 43 شخصا في عداد المفقودين بعد غرق عبارة في إندونيسيا

ما يصل إلى 43 شخصا في عداد المفقودين بعد غرق عبارة في إندونيسيا

أفادت وكالة الأنباء الإندونيسية أنتارا، اليوم السبت، بأن عبارة إندونيسية غرقت قبالة ساحل مقاطعة سولاويزي الجنوبية، وتم إنقاذ 17 شخصا، بينما فقد ما يصل إلى 43... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T12:55+0000

2022-05-28T12:55+0000

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العالم

أخبار إندونيسيا

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وغادرت العبّارة كيه إم لادانغ براتيوي، التي يُفترض أنها كانت تقل 60 راكبًا وشحنة على متنها، يوم الأربعاء من ميناء عاصمة جنوب سولاويزي، ماكاسارا، إلى إحدى الجزر المجاورة.وأفادت الوكالة أن العبارة أرسلت نداء استغاثة يوم الخميس، لكن رجال الإنقاذ تمكنوا من الوصول إلى منطقة حطام السفينة يوم الجمعة فقط، وتمكنوا من العثور على 17 شخصا وإنقاذهم.وأضافت الوكالة أن عملية البحث والإنقاذ مستمرة طوال يوم السبت. ونقلت الوكالة عن مسؤولي الميناء أنه لا توجد معلومات عن حوالي 43 شخصًا حتى الآن.

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