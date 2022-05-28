https://arabic.sputniknews.com/20220528/مجلس-السيادة-السوداني-يكشف-حقيقة-عدم-تمكن-الدولة-من-توفير-مرتبات-شهر-مايو-1062817329.html
"مجلس السيادة" السوداني يكشف حقيقة عدم تمكن الدولة من توفير مرتبات شهر مايو
"مجلس السيادة" السوداني يكشف حقيقة عدم تمكن الدولة من توفير مرتبات شهر مايو
كشفت الأمانة العامة لمجلس السيادة، في السودان، حقيقة عدم قدرة الدولة توفير مرتبات شهر مايو/أيار للعاملين في الحكومة. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T15:39+0000
2022-05-28T15:39+0000
2022-05-28T15:39+0000
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وكانت وسائل إعلام سودانية نشرت تصريحات على لسان عضو المجلس، مولانا يوسف جاد كريم، يقول فيها إن الدولة تمر بظروف مالية غير مسبوقة، الحكومة لن تتمكن من توفير مرتبات شهر مايو وأنها تسعى لتوفير السيولة لذلك خلال الأيام المقبلة.وأكدت الأمانة العامة لمجلس السيادة في بيان لها عدم صحة هذه الأنباء، مشددة على أن المعلومات الواردة في الخبر، هي من اختصاص وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وليس مجلس السيادة، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".ولفتت الأمانة العامة إلى "جهل مروجيها باختصاصات وصلاحيات مؤسسات الدولة. بجانب افتقارها لأبسط مقومات التحرير الصحفي ومجافاتها لأخلاقيات المهنة وركائزها".وطالبت الأمانة العامة لمجلس السيادة الأمانة العامة لمجلس السيادة الانتقالي، من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي "تحري الدقة، وتوخي المصداقية والمهنية عند نشر الاخبار وتداولها، والاستغلال الأمثل لوسائط التواصل الاجتماعي، بما يحقق مصلحة البلاد وشعبها".
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, اقتصاد, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان
"مجلس السيادة" السوداني يكشف حقيقة عدم تمكن الدولة من توفير مرتبات شهر مايو
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كشفت الأمانة العامة لمجلس السيادة، في السودان، حقيقة عدم قدرة الدولة توفير مرتبات شهر مايو/أيار للعاملين في الحكومة.
وكانت وسائل إعلام سودانية نشرت تصريحات على لسان عضو المجلس، مولانا يوسف جاد كريم، يقول فيها إن الدولة تمر بظروف مالية غير مسبوقة، الحكومة لن تتمكن من توفير مرتبات شهر مايو وأنها تسعى لتوفير السيولة لذلك خلال الأيام المقبلة.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس السيادة في بيان لها عدم صحة هذه الأنباء، مشددة على أن المعلومات الواردة في الخبر، هي من اختصاص وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وليس مجلس السيادة، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"
.
ولفتت الأمانة العامة إلى "جهل مروجيها باختصاصات وصلاحيات مؤسسات الدولة. بجانب افتقارها لأبسط مقومات التحرير الصحفي ومجافاتها لأخلاقيات المهنة وركائزها".
وطالبت الأمانة العامة لمجلس السيادة الأمانة العامة لمجلس السيادة الانتقالي، من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي "تحري الدقة، وتوخي المصداقية والمهنية عند نشر الاخبار وتداولها، والاستغلال الأمثل لوسائط التواصل الاجتماعي، بما يحقق مصلحة البلاد وشعبها".