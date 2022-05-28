https://arabic.sputniknews.com/20220528/محكمة-تونسية-تقضي-بسجن-ليلى-الطرابلسي-سنتين-في-قضية-استغلال-نفوذ-1062831104.html
محكمة تونسية تقضي بسجن ليلى الطرابلسي سنتين في قضية استغلال نفوذ
محكمة تونسية تقضي بسجن ليلى الطرابلسي سنتين في قضية استغلال نفوذ
قضت محكمة تونسية اليوم السبت بسجن أرملة الرئيس التونسي الراحل ليلى بن علي الطرابلسي عامين في قضية استغلال نفوذ. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T21:31+0000
2022-05-28T21:31+0000
2022-05-28T21:31+0000
أخبار العالم العربي
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102922/88/1029228891_0:0:2689:1514_1920x0_80_0_0_53002d93bb042f216f240a3616947fd5.jpg
وبحسب موقع "نسمة" التونسي حكمت محكمة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة استئناف بتونس بعامين سجنا في حق ليلى الطرابلسي.وقضت المحكمة "بعدم سماع الدعوى في حق ابنة شقيقتها أسماء محجوب بخصوص قضية تعلقت بالتدخل لفائدة أسماء محجوب لاقتناء قطعة أرض على ملك الدولة دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها".وقضت هيئة الدائرة الجنائية "بحفظ التهم في حق الرئيس المخلوع بن علي بموجب وفاته، وقررت إيقاف التتبعات في حق رضا قريرة وزير أملاك الدولة سابقا وسميرة خياش وزيرة التجهيز سابقا وإطارات أخرى بوزارة أملاك الدولة تطبيقا لقانون المصالحة الإدارية".
https://arabic.sputniknews.com/20220322/في-أول-ظهور-إعلامي-منذ-2011-أرملة-زين-العابدين-بن-علي-تكشف-منحة-الديوان-الملكي-السعودي-فيديو-1060296087.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102922/88/1029228891_25:0:2689:1998_1920x0_80_0_0_e3ffd3bd89a8a967a5e1e9a140a980ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, العالم العربي, أخبار تونس اليوم
محكمة تونسية تقضي بسجن ليلى الطرابلسي سنتين في قضية استغلال نفوذ
تابعنا عبر
قضت محكمة تونسية اليوم السبت بسجن أرملة الرئيس التونسي الراحل ليلى بن علي الطرابلسي عامين في قضية استغلال نفوذ.
وبحسب موقع "نسمة
" التونسي حكمت محكمة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة استئناف بتونس بعامين سجنا في حق ليلى الطرابلسي.
وقضت المحكمة "بعدم سماع الدعوى في حق ابنة شقيقتها أسماء محجوب بخصوص قضية تعلقت بالتدخل لفائدة أسماء محجوب لاقتناء قطعة أرض على ملك الدولة دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها".
وقضت هيئة الدائرة الجنائية "بحفظ التهم في حق الرئيس المخلوع بن علي بموجب وفاته، وقررت إيقاف التتبعات في حق رضا قريرة وزير أملاك الدولة سابقا وسميرة خياش وزيرة التجهيز سابقا وإطارات أخرى بوزارة أملاك الدولة تطبيقا لقانون المصالحة الإدارية".