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محكمة تونسية تقضي بسجن ليلى الطرابلسي سنتين في قضية استغلال نفوذ
محكمة تونسية تقضي بسجن ليلى الطرابلسي سنتين في قضية استغلال نفوذ
قضت محكمة تونسية اليوم السبت بسجن أرملة الرئيس التونسي الراحل ليلى بن علي الطرابلسي عامين في قضية استغلال نفوذ. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T21:31+0000
2022-05-28T21:31+0000
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وبحسب موقع "نسمة" التونسي حكمت محكمة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة استئناف بتونس بعامين سجنا في حق ليلى الطرابلسي.وقضت المحكمة "بعدم سماع الدعوى في حق ابنة شقيقتها أسماء محجوب بخصوص قضية تعلقت بالتدخل لفائدة أسماء محجوب لاقتناء قطعة أرض على ملك الدولة دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها".وقضت هيئة الدائرة الجنائية "بحفظ التهم في حق الرئيس المخلوع بن علي بموجب وفاته، وقررت إيقاف التتبعات في حق رضا قريرة وزير أملاك الدولة سابقا وسميرة خياش وزيرة التجهيز سابقا وإطارات أخرى بوزارة أملاك الدولة تطبيقا لقانون المصالحة الإدارية".
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أخبار العالم العربي, العالم العربي, أخبار تونس اليوم

محكمة تونسية تقضي بسجن ليلى الطرابلسي سنتين في قضية استغلال نفوذ

21:31 GMT 28.05.2022
© AP Photoزين العابدين بن علي
زين العابدين بن علي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AP Photo
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قضت محكمة تونسية اليوم السبت بسجن أرملة الرئيس التونسي الراحل ليلى بن علي الطرابلسي عامين في قضية استغلال نفوذ.
وبحسب موقع "نسمة" التونسي حكمت محكمة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة استئناف بتونس بعامين سجنا في حق ليلى الطرابلسي.
وقضت المحكمة "بعدم سماع الدعوى في حق ابنة شقيقتها أسماء محجوب بخصوص قضية تعلقت بالتدخل لفائدة أسماء محجوب لاقتناء قطعة أرض على ملك الدولة دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها".
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وقضت هيئة الدائرة الجنائية "بحفظ التهم في حق الرئيس المخلوع بن علي بموجب وفاته، وقررت إيقاف التتبعات في حق رضا قريرة وزير أملاك الدولة سابقا وسميرة خياش وزيرة التجهيز سابقا وإطارات أخرى بوزارة أملاك الدولة تطبيقا لقانون المصالحة الإدارية".
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