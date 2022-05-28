https://arabic.sputniknews.com/20220528/محمد-بن-زايد-يزور-قبر-أخيه-مقطع-فيديو-يثير-تفاعلا-1062797015.html
محمد بن زايد يزور قبر أخيه.. مقطع فيديو يثير تفاعلا
محمد بن زايد يزور قبر أخيه.. مقطع فيديو يثير تفاعلا
تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعية مقطعا يظهر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وهو يزور قبر أخيه الشيخ خليفة بن زايد، الذي توفي منتصف مايو/ آيار... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T09:22+0000
2022-05-28T09:22+0000
2022-05-28T09:29+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
محمد بن زايد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1062211936_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bad5bbd8bde70a1e6e8eb24eaddcd78f.jpg
المقطع الذي تم تصويره من نقطة بعيدة يظهر فيه الشيخ محمد وهو يزور وبعض مقربيه قبر أخيه الشيخ خليفة، بعيدا عن كاميرات الإعلام.وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع الفيديو كونه يثبت التلاحم بين أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.وقد أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات، وذلك عقب وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1062211936_115:0:1182:800_1920x0_80_0_0_a125de1a6824b4c26e7a50e3ccc0ee2f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, محمد بن زايد
محمد بن زايد يزور قبر أخيه.. مقطع فيديو يثير تفاعلا
09:22 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 09:29 GMT 28.05.2022) تابعنا عبر
تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعية مقطعا يظهر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وهو يزور قبر أخيه الشيخ خليفة بن زايد، الذي توفي منتصف مايو/ آيار الجاري.
المقطع الذي تم تصويره من نقطة بعيدة يظهر فيه الشيخ محمد وهو
يزور وبعض مقربيه قبر أخيه الشيخ خليفة، بعيدا عن كاميرات الإعلام.
وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع الفيديو كونه يثبت التلاحم
بين أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.
وقد أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات، وذلك عقب وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد.