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محمد بن زايد يزور قبر أخيه.. مقطع فيديو يثير تفاعلا
محمد بن زايد يزور قبر أخيه.. مقطع فيديو يثير تفاعلا
تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعية مقطعا يظهر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وهو يزور قبر أخيه الشيخ خليفة بن زايد، الذي توفي منتصف مايو/ آيار... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T09:22+0000
2022-05-28T09:29+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
محمد بن زايد
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المقطع الذي تم تصويره من نقطة بعيدة يظهر فيه الشيخ محمد وهو يزور وبعض مقربيه قبر أخيه الشيخ خليفة، بعيدا عن كاميرات الإعلام.وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع الفيديو كونه يثبت التلاحم بين أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.وقد أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات، وذلك عقب وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, محمد بن زايد

محمد بن زايد يزور قبر أخيه.. مقطع فيديو يثير تفاعلا

09:22 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 09:29 GMT 28.05.2022)
© AFP 2022 / -ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يدعو لأخيه رئيس الإمارات العربية المتحدة الراحل، الشيخ خليفة بن زايد، بالمغفرة، بعد دفن جثمانه في مقبرة البطين بأبو ظبي، 13 مايو/ أيار 2022
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يدعو لأخيه رئيس الإمارات العربية المتحدة الراحل، الشيخ خليفة بن زايد، بالمغفرة، بعد دفن جثمانه في مقبرة البطين بأبو ظبي، 13 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / -
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تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعية مقطعا يظهر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وهو يزور قبر أخيه الشيخ خليفة بن زايد، الذي توفي منتصف مايو/ آيار الجاري.
المقطع الذي تم تصويره من نقطة بعيدة يظهر فيه الشيخ محمد وهو يزور وبعض مقربيه قبر أخيه الشيخ خليفة، بعيدا عن كاميرات الإعلام.
وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع الفيديو كونه يثبت التلاحم بين أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.
وقد أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات، وذلك عقب وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد.
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