https://arabic.sputniknews.com/20220528/مشعل-يطالب-الأمة-العربية-والإسلامية-بالنزول-إلى-الشارع-المساس-بالأقصى-سيسقط-السماء-على-الأرض-1062813199.html

مشعل يطالب الأمة العربية والإسلامية بالنزول إلى الشارع... "المساس بالأقصى سيسقط السماء على الأرض"

مشعل يطالب الأمة العربية والإسلامية بالنزول إلى الشارع... "المساس بالأقصى سيسقط السماء على الأرض"

أكد رئيس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، اليوم السبت، أن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول حسم المعركة على المسجد الأقصى مستغلاً انشغال المنطقة والدعم الأمريكي،... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T14:20+0000

2022-05-28T14:20+0000

2022-05-28T14:20+0000

أخبار فلسطين اليوم

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وقال مشعل، خلال ملتقى العلماء لمواجهة "مسيرة الأعلام"، إن "الاحتلال يخطط غدا وربما في مناسبات قادمة أن يحكم السيطرة ويكرس أمر الواقع في القدس والأقصى"، مضيفا أنه "يحارب العلم الفلسطيني، ويريد أن يسود العلم الإسرائيلي ليقول بأن الأقصى تحت سيادته السياسية والدينية".وبين أن "الاحتلال يهدف إلى تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا تمهيدا لهدم قبة الصخرة والمسجد"، مشددا على أنه "ينبغي أن نفعل فعلا عظيما يجعل الاحتلال وداعميه يدركون أن المساس بالأقصى سوف يتسبب بسقوط السماء على الأرض".وأوضح مشعل، أن "الوضع الحالي استثنائي في القدس، ويتطلب إجراءات استثنائية للدفاع عن الأقصى"، مطالباً "جماهير الأمة العربية والإسلامية بالنزول إلى الشارع تضامنا مع المرابطين في القدس".وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حذرت من اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى عبر "مسيرة الأعلام"، والتي ستنطلق يوم الأحد، داعية الجماهير الفلسطينية إلى حالة الاستنفار العام.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعها الطارئ بمكتب الجبهة الشعبية في غزة، لبحث تداعيات تنظيم المسيرة في مدينة القدس، بحسب موقع "قدس برس".ومن المقرر أن تنطلق المسيرة التي ينظمها متطرفون إسرائيليون ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية يوم 29 مايو/ أيار المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.

https://arabic.sputniknews.com/20220528/حماس-تدعو-الشعب-الفلسطيني-للنفير-العام-غدا-وشد-الرحال-إلى-المسجد-الأقصى-لإفشال-مخططات-إسرائيل-1062805696.html

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن