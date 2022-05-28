https://arabic.sputniknews.com/20220528/مصادر-قد-يزور-زعيم-حزب-ليغا-نورد-الإيطالي-موسكو-1062805809.html
مصادر: قد يزور زعيم حزب ليغا نورد الإيطالي موسكو
مصادر: قد يزور زعيم حزب ليغا نورد الإيطالي موسكو
قالت مصادر في حزب ليغا نورد الإيطالي للصحفيين، اليوم السبت إن ماتيو سالفيني، زعيم الحزب اليميني في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، قد يسافر إلى موسكو للمساعدة في... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T12:04+0000
2022-05-28T12:04+0000
2022-05-28T12:04+0000
العالم
إيطاليا
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وبحسب المصادر، فإن زيارة السياسي لروسيا لم تتأكد بعد، وإذا أصبحت الاحتمالية أكثر تحديدا، فإن سالفيني سيبلغ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بقراره بالذهاب إلى موسكو. ويوم الجمعة، قال زعيم الحزب إن السلام "يستحق كل جهد"، لأنه سينقذ الأرواح في أوكرانيا وينقذ الوظائف في إيطاليا.وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا أنه على الرغم من حقيقة أن مجلس الوزراء الإيطالي لم يعلق بعد على نية سالفيني زيارة روسيا، إلا أن فرضية رحلة سالفيني لم تحظ بموافقة الدوائر الحكومية. يشتهر سالفيني بعلاقاته الحميمة مع موسكو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيطاليا
مصادر: قد يزور زعيم حزب ليغا نورد الإيطالي موسكو
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قالت مصادر في حزب ليغا نورد الإيطالي للصحفيين، اليوم السبت إن ماتيو سالفيني، زعيم الحزب اليميني في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، قد يسافر إلى موسكو للمساعدة في البحث عن حل للصراع في أوكرانيا.
وبحسب المصادر، فإن زيارة السياسي لروسيا لم تتأكد بعد، وإذا أصبحت الاحتمالية أكثر تحديدا، فإن سالفيني سيبلغ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بقراره بالذهاب إلى موسكو.
ويوم الجمعة، قال زعيم الحزب إن السلام "يستحق كل جهد"، لأنه سينقذ الأرواح في أوكرانيا وينقذ الوظائف في إيطاليا.
وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا أنه على الرغم من حقيقة أن مجلس الوزراء الإيطالي لم يعلق بعد على نية سالفيني زيارة روسيا، إلا أن فرضية رحلة سالفيني لم تحظ بموافقة الدوائر الحكومية. يشتهر سالفيني بعلاقاته الحميمة مع موسكو.