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مصرع 28 شخصا على الأقل جراء تساقط أمطار غزيرة شمال شرق البرازيل
مصرع 28 شخصا على الأقل جراء تساقط أمطار غزيرة شمال شرق البرازيل
لقي 28 شخصا على الأقل مصرعهم "في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة"، بسبب الأمطار الغزيرة، التي تهطل على منطقة ريسيفي عاصمة بيرنامبوكو منذ الثلاثاء، وفقا لما... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T21:32+0000
2022-05-28T21:32+0000
أخبار البرازيل
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وأوضح بيان للدفاع المدني أنه "تم تسجيل 28 قتيلا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".وسُجّلت الحصيلة الأكبر للضحايا في ساعات الصباح الأولى حين لقي 19 شخصا مصرعهم جراء انزلاقات أتربة كبرى في منطقة جارديم مونتيفيردي الواقعة عند الحدود بين ريسيفي وبلدية جابواتاو دوس غوارارابيس.وقضى ستة أشخاص آخرين في انزلاق اتربة آخر وقع ضمن نطاق بلدية كاماراغيبي. وقضى شخصان في ريسيفي وآخر في جابواتاو دوس غوارارابيس.ولقي 33 شخصا مصرعهم في الولاية منذ أن بدأ هطول الأمطار في المنطقة ليل الثلاثاء.وأشار البيان إلى تسجيل "خمس وفيات أخرى خلال عاصفة الثلاثاء"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وتسببت الأمطار الغزيرة بنزوح نحو ألف شخص بسبب الفيضانات والانزلاقات الأرضية.
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أخبار البرازيل

مصرع 28 شخصا على الأقل جراء تساقط أمطار غزيرة شمال شرق البرازيل

21:32 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / DOUGLAS MAGNOمصرع 28 شخصا على الأقل جراء تساقط أمطار غزيرة شمال شرق البرازيل
مصرع 28 شخصا على الأقل جراء تساقط أمطار غزيرة شمال شرق البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / DOUGLAS MAGNO
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لقي 28 شخصا على الأقل مصرعهم "في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة"، بسبب الأمطار الغزيرة، التي تهطل على منطقة ريسيفي عاصمة بيرنامبوكو منذ الثلاثاء، وفقا لما أعلنته سلطات الولاية الواقعة في شمال شرق البرازيل.
وأوضح بيان للدفاع المدني أنه "تم تسجيل 28 قتيلا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".
وسُجّلت الحصيلة الأكبر للضحايا في ساعات الصباح الأولى حين لقي 19 شخصا مصرعهم جراء انزلاقات أتربة كبرى في منطقة جارديم مونتيفيردي الواقعة عند الحدود بين ريسيفي وبلدية جابواتاو دوس غوارارابيس.
وقضى ستة أشخاص آخرين في انزلاق اتربة آخر وقع ضمن نطاق بلدية كاماراغيبي. وقضى شخصان في ريسيفي وآخر في جابواتاو دوس غوارارابيس.
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ولقي 33 شخصا مصرعهم في الولاية منذ أن بدأ هطول الأمطار في المنطقة ليل الثلاثاء.
وأشار البيان إلى تسجيل "خمس وفيات أخرى خلال عاصفة الثلاثاء"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتسببت الأمطار الغزيرة بنزوح نحو ألف شخص بسبب الفيضانات والانزلاقات الأرضية.
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