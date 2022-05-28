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https://arabic.sputniknews.com/20220528/مصرع-31-شخصا-في-تدافع-أثناء-توزيع-طعام-في-كنيسة-نيجيرية-1062814062.html
مصرع 31 شخصا في تدافع أثناء توزيع طعام في كنيسة نيجيرية
مصرع 31 شخصا في تدافع أثناء توزيع طعام في كنيسة نيجيرية
أعلنت الشرطة النيجيرية مصرع 31 شخصا على الأقل، اليوم السبت، في تدافع بكنيسة جنوبي البلاد. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T14:59+0000
2022-05-28T14:59+0000
اخبار نيجيريا
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جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم الشرطة المحلية جريس إرينغي كوكو، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن الكارثة وقعت في كنيسة بمدينة هاركورت بولاية ريفرز، مؤكدة أن إجمالي الوفيات جراء الحادث بلغ 31 حالة.وأشارت الشرطة إلى أن حادث التدافع وقع في فعالية خيرية أثناء توزيع الطعام.وقبل أيام، ذكرت تقارير صحفية مقتل 30 مدنيا في شنه مسلحون في تنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية بورنو قرب الحدود النيجرية مع تشاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/الحزب-الحاكم-في-نيجيريا-يؤجل-الانتخابات-التمهيدية-للرئاسة-1062797593.html
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اخبار نيجيريا

مصرع 31 شخصا في تدافع أثناء توزيع طعام في كنيسة نيجيرية

14:59 GMT 28.05.2022
© REUTERSالشرطة النيجيرية
الشرطة النيجيرية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© REUTERS
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أعلنت الشرطة النيجيرية مصرع 31 شخصا على الأقل، اليوم السبت، في تدافع بكنيسة جنوبي البلاد.
جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم الشرطة المحلية جريس إرينغي كوكو، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
علم نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
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09:28 GMT
وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن الكارثة وقعت في كنيسة بمدينة هاركورت بولاية ريفرز، مؤكدة أن إجمالي الوفيات جراء الحادث بلغ 31 حالة.
وأشارت الشرطة إلى أن حادث التدافع وقع في فعالية خيرية أثناء توزيع الطعام.
وقبل أيام، ذكرت تقارير صحفية مقتل 30 مدنيا في شنه مسلحون في تنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية بورنو قرب الحدود النيجرية مع تشاد.
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