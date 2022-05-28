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https://arabic.sputniknews.com/20220528/مصرية-عمرها-14-عاما-تفوز-بكأس-إفريقيا-لتنس-الطاولة-1062829356.html
مصرية عمرها 14 عاما تفوز بكأس إفريقيا لتنس الطاولة
مصرية عمرها 14 عاما تفوز بكأس إفريقيا لتنس الطاولة
استطاعت هنا جودة، فتاة مصرية عمرها 14 عاما، أن تفوز بكأس أفريقيا لتنس الطاولة، التي تستضيفها نيجيريا ليتم تصنيفها رقم 1 عالميا في الناشئات تحت 15 عاما. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T20:50+0000
2022-05-28T20:50+0000
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وتم تتويج جودة، بلقب كأس أفريقيا لتنس الطاولة، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم السبت.وتقام البطولة بمدينة لاغوس النيجيرية خلال الفترة من 26 وحتى 28 مايو/ أيار الجاري.واستطاعت اللاعبة المصرية أن تتوج باللقب بعد فوزها في المباراة النهائية على فاطيمو بيللو، لاعبة نيجيريا (4 - 0)، لتحقق اللقب الأول في تاريخها.ولفتت الصحيفة إلى أن المصرية هنا جودة أصبحت أصغر لاعبة يتم تتويجها بهذا اللقب، لتتأهل إلى كأس العالم في الصين.يذكر أن جودة تشارك ضمن قائمة منتخب مصر تحت الـ 15 عاما، للمنافسة مع لاعبين من 13 دولة تمهيدا للوصول إلى كأس العالم الذي يقام نهاية العام الجاري.
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مصرية عمرها 14 عاما تفوز بكأس إفريقيا لتنس الطاولة

20:50 GMT 28.05.2022
CC0 / marijana1 / رياضة التنس
رياضة التنس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
CC0 / marijana1 /
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استطاعت هنا جودة، فتاة مصرية عمرها 14 عاما، أن تفوز بكأس أفريقيا لتنس الطاولة، التي تستضيفها نيجيريا ليتم تصنيفها رقم 1 عالميا في الناشئات تحت 15 عاما.
وتم تتويج جودة، بلقب كأس أفريقيا لتنس الطاولة، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم السبت.
وتقام البطولة بمدينة لاغوس النيجيرية خلال الفترة من 26 وحتى 28 مايو/ أيار الجاري.
واستطاعت اللاعبة المصرية أن تتوج باللقب بعد فوزها في المباراة النهائية على فاطيمو بيللو، لاعبة نيجيريا (4 - 0)، لتحقق اللقب الأول في تاريخها.
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ولفتت الصحيفة إلى أن المصرية هنا جودة أصبحت أصغر لاعبة يتم تتويجها بهذا اللقب، لتتأهل إلى كأس العالم في الصين.
يذكر أن جودة تشارك ضمن قائمة منتخب مصر تحت الـ 15 عاما، للمنافسة مع لاعبين من 13 دولة تمهيدا للوصول إلى كأس العالم الذي يقام نهاية العام الجاري.
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