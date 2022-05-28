https://arabic.sputniknews.com/20220528/مصر-امتحانات-الثانوية-العامة-للعام-المقبل-ستكون-إلكترونية-1062832107.html
التعليم المصرية: امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل ستكون إلكترونية
التعليم المصرية: امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل ستكون إلكترونية
أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أن امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي المقبل (2022 / 2023) ستكون إلكترونية. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T21:54+0000
2022-05-28T21:54+0000
2022-05-28T21:54+0000
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جاء ذلك في تصريح لوزير التعليم المصري طارق شوقي، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت.ولفت شوقي إلى أن الامتحانات الإلكترونية ستكون مواصفاتها أفضل، لكنه رفض الإشارة إلى أي تفاصيل عنها، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل كل ما في وسعها للوصول إلى أفضل جودة بالنسبة للتعليم والامتحانات.وأوضح وزير التعليم المصري أن المنظومة الإلكترونية نجحت في امتحانات الصفين الأول والثاني بالثانوية العامة من خلال المنصة المطورة التي استمر تطويرها على مدى 4 سنوات.وتابع: "سيتم تعميم منظومة الامتحانات الإلكترونية الكاملة لجميع امتحانات المرحلة الثانوية من أجل تحقيق العدالة بين الطلاب".
https://arabic.sputniknews.com/20220220/وزير-التعليم-المصرية-يكشف-موعد-إعلان-تفاصيل-تعيين-30-ألف-مدرس-1058929388.html
https://arabic.sputniknews.com/20220422/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-حذف-أجزاء-من-مقررات-الثانوية-العامة-1061490584.html
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منوعات, أخبار مصر الآن
التعليم المصرية: امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل ستكون إلكترونية
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أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أن امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي المقبل (2022 / 2023) ستكون إلكترونية.
جاء ذلك في تصريح لوزير التعليم المصري
طارق شوقي، حسبما ذكرت
"بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت.
ولفت شوقي إلى أن الامتحانات الإلكترونية ستكون مواصفاتها أفضل، لكنه رفض الإشارة إلى أي تفاصيل عنها، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل كل ما في وسعها للوصول إلى أفضل جودة بالنسبة للتعليم
والامتحانات.
وأوضح وزير التعليم المصري أن المنظومة الإلكترونية نجحت في امتحانات الصفين الأول والثاني بالثانوية العامة
من خلال المنصة المطورة التي استمر تطويرها على مدى 4 سنوات.
وتابع: "سيتم تعميم منظومة الامتحانات الإلكترونية الكاملة لجميع امتحانات المرحلة الثانوية من أجل تحقيق العدالة بين الطلاب".