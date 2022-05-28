عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220528/مصر-امتحانات-الثانوية-العامة-للعام-المقبل-ستكون-إلكترونية-1062832107.html
التعليم المصرية: امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل ستكون إلكترونية
التعليم المصرية: امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل ستكون إلكترونية
أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أن امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي المقبل (2022 / 2023) ستكون إلكترونية. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T21:54+0000
2022-05-28T21:54+0000
منوعات
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102958/86/1029588610_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_3b30f63fa839d84169daf8ef9df0f270.jpg
جاء ذلك في تصريح لوزير التعليم المصري طارق شوقي، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت.ولفت شوقي إلى أن الامتحانات الإلكترونية ستكون مواصفاتها أفضل، لكنه رفض الإشارة إلى أي تفاصيل عنها، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل كل ما في وسعها للوصول إلى أفضل جودة بالنسبة للتعليم والامتحانات.وأوضح وزير التعليم المصري أن المنظومة الإلكترونية نجحت في امتحانات الصفين الأول والثاني بالثانوية العامة من خلال المنصة المطورة التي استمر تطويرها على مدى 4 سنوات.وتابع: "سيتم تعميم منظومة الامتحانات الإلكترونية الكاملة لجميع امتحانات المرحلة الثانوية من أجل تحقيق العدالة بين الطلاب".
https://arabic.sputniknews.com/20220220/وزير-التعليم-المصرية-يكشف-موعد-إعلان-تفاصيل-تعيين-30-ألف-مدرس-1058929388.html
https://arabic.sputniknews.com/20220422/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-حذف-أجزاء-من-مقررات-الثانوية-العامة-1061490584.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102958/86/1029588610_0:0:453:340_1920x0_80_0_0_946e72b5a31cf7067ea0e4a26c39ae42.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار مصر الآن

التعليم المصرية: امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل ستكون إلكترونية

21:54 GMT 28.05.2022
© Microsoft.comحاسوب لوحي "تابلت"
حاسوب لوحي تابلت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Microsoft.com
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أن امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي المقبل (2022 / 2023) ستكون إلكترونية.
جاء ذلك في تصريح لوزير التعليم المصري طارق شوقي، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت.
ولفت شوقي إلى أن الامتحانات الإلكترونية ستكون مواصفاتها أفضل، لكنه رفض الإشارة إلى أي تفاصيل عنها، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل كل ما في وسعها للوصول إلى أفضل جودة بالنسبة للتعليم والامتحانات.
حارس مدرسة يفحص طالبا في الثانوية العامة قبل دخوله قاعة الامتحانات النهائية، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في القاهرة، مصر، 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
وزير التعليم المصرية يكشف موعد إعلان تفاصيل تعيين 30 ألف مدرس
20 فبراير, 22:59 GMT
وأوضح وزير التعليم المصري أن المنظومة الإلكترونية نجحت في امتحانات الصفين الأول والثاني بالثانوية العامة من خلال المنصة المطورة التي استمر تطويرها على مدى 4 سنوات.
مدرسة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
الحكومة المصرية تكشف حقيقة حذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة
22 أبريل, 12:49 GMT
وتابع: "سيتم تعميم منظومة الامتحانات الإلكترونية الكاملة لجميع امتحانات المرحلة الثانوية من أجل تحقيق العدالة بين الطلاب".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала