https://arabic.sputniknews.com/20220528/مصر-تتقدم-على-تركيا-وإسرائيل-وإيران-في-تصنيف-أقوى-جيوش-العالم-في-2022-1062807458.html

مصر تتقدم على تركيا وإسرائيل وإيران في تصنيف أقوى جيوش العالم في 2022

مصر تتقدم على تركيا وإسرائيل وإيران في تصنيف أقوى جيوش العالم في 2022

حل الجيش المصري في المرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش في الشرق الأوسط من حيث القوة العسكرية لعام 2022. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T12:34+0000

2022-05-28T12:34+0000

2022-05-28T12:34+0000

مصر

الجيش المصري

رصد عسكري

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وحسب تصنيف موقع "غلوبال فاير باور"، جاء الجيش المصري في المرتبة الـ 12 في تصنيف أقوى جيوش العالم للعام 2022.ووضع هذا التصنيف الجزائر في المرتبة 31، فيما حل العراق في المرتبة 34، والإمارات بالمرتبة 36، وأتت سوريا في المرتبة 47، والمغرب في المرتبة 55، والكويت في المرتبة 71، تلتها ليبيا في المرتبة 72، فالسودان بالمرتبة 73، ثم تونس في المرتبة 74، والأردن في المرتبة 75.وحلت قطر في هذا التصنيف لأقوى جيوش العالم في المرتبة 77، وبعدها سلطنة عمان في المرتبة 78، فيما وضعت اليمن في المرتبة 80، وجاء لبنان في المرتبة 114.يشار إلى أن هذا التصنيف يعتمد على أكثر من 50 عاملا لتحديد مكانة القوة العسكرية لأي دولة، مع الأخذ في الاعتبار القوة العسكرية والمالية والقدرات اللوجستية والعامل الجغرافي.في حين لا تحسب القوة النووية في هذا التصنيف الذي يعتمد على قياس القوة العسكرية التقليدية فقط.

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