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https://arabic.sputniknews.com/20220528/مصر-تتقدم-على-تركيا-وإسرائيل-وإيران-في-تصنيف-أقوى-جيوش-العالم-في-2022-1062807458.html
مصر تتقدم على تركيا وإسرائيل وإيران في تصنيف أقوى جيوش العالم في 2022
مصر تتقدم على تركيا وإسرائيل وإيران في تصنيف أقوى جيوش العالم في 2022
حل الجيش المصري في المرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش في الشرق الأوسط من حيث القوة العسكرية لعام 2022. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T12:34+0000
2022-05-28T12:34+0000
مصر
الجيش المصري
رصد عسكري
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وحسب تصنيف موقع "غلوبال فاير باور"، جاء الجيش المصري في المرتبة الـ 12 في تصنيف أقوى جيوش العالم للعام 2022.ووضع هذا التصنيف الجزائر في المرتبة 31، فيما حل العراق في المرتبة 34، والإمارات بالمرتبة 36، وأتت سوريا في المرتبة 47، والمغرب في المرتبة 55، والكويت في المرتبة 71، تلتها ليبيا في المرتبة 72، فالسودان بالمرتبة 73، ثم تونس في المرتبة 74، والأردن في المرتبة 75.وحلت قطر في هذا التصنيف لأقوى جيوش العالم في المرتبة 77، وبعدها سلطنة عمان في المرتبة 78، فيما وضعت اليمن في المرتبة 80، وجاء لبنان في المرتبة 114.يشار إلى أن هذا التصنيف يعتمد على أكثر من 50 عاملا لتحديد مكانة القوة العسكرية لأي دولة، مع الأخذ في الاعتبار القوة العسكرية والمالية والقدرات اللوجستية والعامل الجغرافي.في حين لا تحسب القوة النووية في هذا التصنيف الذي يعتمد على قياس القوة العسكرية التقليدية فقط.
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مصر, الجيش المصري, رصد عسكري

مصر تتقدم على تركيا وإسرائيل وإيران في تصنيف أقوى جيوش العالم في 2022

12:34 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / -أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / -
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حل الجيش المصري في المرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش في الشرق الأوسط من حيث القوة العسكرية لعام 2022.
وحسب تصنيف موقع "غلوبال فاير باور"، جاء الجيش المصري في المرتبة الـ 12 في تصنيف أقوى جيوش العالم للعام 2022.
وجاءت تركيا في المرتبة 13، وإيران بالمرتبة 14، وإسرائيل في المرتبة الـ 18، بينما جاءت السعودية في المرتبة الـ 20.
ووضع هذا التصنيف الجزائر في المرتبة 31، فيما حل العراق في المرتبة 34، والإمارات بالمرتبة 36، وأتت سوريا في المرتبة 47، والمغرب في المرتبة 55، والكويت في المرتبة 71، تلتها ليبيا في المرتبة 72، فالسودان بالمرتبة 73، ثم تونس في المرتبة 74، والأردن في المرتبة 75.
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وحلت قطر في هذا التصنيف لأقوى جيوش العالم في المرتبة 77، وبعدها سلطنة عمان في المرتبة 78، فيما وضعت اليمن في المرتبة 80، وجاء لبنان في المرتبة 114.
يشار إلى أن هذا التصنيف يعتمد على أكثر من 50 عاملا لتحديد مكانة القوة العسكرية لأي دولة، مع الأخذ في الاعتبار القوة العسكرية والمالية والقدرات اللوجستية والعامل الجغرافي.
في حين لا تحسب القوة النووية في هذا التصنيف الذي يعتمد على قياس القوة العسكرية التقليدية فقط.
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