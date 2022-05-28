https://arabic.sputniknews.com/20220528/مصر-حسم-الجدل-بشأن-فرض-رسوم-على-طلاب-الجامعات-الحكومية-كشرط-لأداء-الامتحانات-1062802546.html
مصر... حسم الجدل بشأن فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء الامتحانات
مصر... حسم الجدل بشأن فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء الامتحانات
انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء نزعم فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T11:14+0000
2022-05-28T11:14+0000
2022-05-28T11:14+0000
مصر
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وحسب بيان الحكومة المصرية، نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلك الأنباء.وأوضحت أنه لا توجد أي رسوم يتحملها طلاب الجامعات خلاف المصروفات الدراسية المقررة وفقا للكلية التابع لها الطالب. كما أشارت إلى قيام عدد من الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد بتعثر الطالب فعليا عن السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصا من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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مصر... حسم الجدل بشأن فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء الامتحانات
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انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء نزعم فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.
وحسب بيان الحكومة المصرية، نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات بدون أية رسوم.
وأوضحت أنه لا توجد أي رسوم يتحملها طلاب الجامعات خلاف المصروفات الدراسية المقررة وفقا للكلية التابع لها الطالب.
كما أشارت إلى قيام عدد من الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد بتعثر الطالب فعليا عن السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصا من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.