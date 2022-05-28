https://arabic.sputniknews.com/20220528/مع-إصرار-إسرائيل-وتهديد-المقاومة-هل-تقود-مسيرة-الأعلام-إلى-سيف-القدس2-في-غزة-1062820971.html

مع إصرار إسرائيل وتهديد المقاومة.. هل تقود مسيرة الأعلام إلى "سيف القدس2" في غزة

مع إصرار إسرائيل وتهديد المقاومة.. هل تقود مسيرة الأعلام إلى "سيف القدس2" في غزة

مع فشل كل محاولات إقناع إسرائيل بإلغاء أو تغيير مسار مسيرة الأعلام، المقرر انطلاقها غدًا الأحد، تتجه الأنظار إلى قطاع غزة، في ظل التهديدات التي أطلقتها فصائل... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T17:38+0000

2022-05-28T17:38+0000

2022-05-28T17:38+0000

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ورغم استبعاد الخبراء إمكانية تدخل المقاومة ميدانيًا ضد إسرائيل بسبب مسيرة الأعلام، يرون في الوقت نفسه أن الأوضاع قابلة للانفجار في أي لحظة، وربما قد يشهد القطاع حربًا جديدة إذا ما استمرت الانتهاكات في المسجد الأقصى.ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الجمعة، على تنظيم "مسيرة الأعلام" المقررة يوم الأحد في مسارها المحدد سلفا والذي يشمل المرور في البلدة القديمة من مدينة القدس ومنطقة باب العامود.ويشار إلى أن أنصار اليمين المتشدد في إسرائيل يحتفلون بما يسمى "يوم القدس"، والذي يوافق هذا العام الأحد المقبل، وهو اليوم أو المناسبة التي حاول اليمين المتشدد خلالها تنظيم اقتحام العام الماضي للمسجد الأقصى، وانطلقت فيها معركة "سيف القدس" في العام الماضي.مسيرة الأعلام والمقاومةأكملت الشرطة الإسرائيلية استعداداتها للمسيرة، التي تتزامن مع الذكرى السنوية لاحتلال إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وفق التقويم العبري، وهو ما يسميه الإسرائيليون "يوم القدس".وسيتم نشر الآلاف من عناصرها في أنحاء القدس للسماح بتنظيم "مسيرة الأعلام" التي يدعي منظموها أن مرورها عند باب العامود "رمزي" ويؤكد على توحيد القدس بأكملها تحت سيادة إسرائيل، لكن السكان الفلسطينيين في المدينة يرون الإصرار على المرور عبر باب العامود والحي الإسلامي تحديا واستفزازا.وتوعّدت الكتائب، في بيان لها، القوات الإسرائيلية "بضربات موجعة وإشعال كافة الجبهات والساحات في فلسطين إذا تعرض المسجد الأقصى وقبة الصخرة ومخيم جنين لأي عدوان".وذكرت أنها "أصدرت تعليمات لكافة مجموعاتها لتستمر في توجيه الضربات وتنفيذ العمليات ضد الاحتلال في كل زمان ومكان"، داعية "كافة الأجنحة العسكرية للفصائل لتوحيد البنادق وتوجيهها نحو الاحتلال".وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حذرت من اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى عبر "مسيرة الأعلام"، والتي ستنطلق غدا الأحد، داعية الجماهير الفلسطينية إلى حالة الاستنفار العام.معركة واسعةاعتبر مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، أن إصرار إسرائيل حتى اللحظة الأخيرة على استفزاز الفلسطينيين عبر السماح لمسيرة الأعلام بالمرور كما هو مخطط له، لن يمر مرور الكرام.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تحركات اليمين المتطرف والمستوطنين، واستباحة الأماكن المقدسة، والمضي قدمًا في استفزاز مشاعر المواطنين، من شأنه أن يشعل بارود الحرب، ليس في جبهة واحدة في مواجهة إسرائيل بل في كافة الجبهات الفلسطينية والجبهات المحيطة في معركة لا أحد يعلم أين ستصل.وتابع: "فصائل المقاومة على رأسها حركة حماس حملت الوسطاء العديد من الرسائل التي تحمل الاحتلال مسؤولية تحويل المعركة في فلسطين إلى معركة دينية، وعلى كل الجبهات".رد فوريفي السياق، استبعد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مصباح أبوكرش، إمكانية أن تتعامل فصائل المقاومة الفلسطينية ميدانيا بردة فعل فورية تجاه ما يمكن أن يقوم به المستوطنون من جرائم تحت الحراسة الإسرائيلية، فأسلوب الرد المقاوم المرحلي على الجرائم الإسرائيلية سيكون صادما للجميع حسب بعض التقديرات.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، موقف فصائل المقاومة الفلسطينية كان واضحا منذ البداية حيث أعلنت أن أي مساس إسرائيلي بالمسجد الأقصى المبارك أو محاولة تغيير للواقع فيه سيؤدي إلى تفجير معركة جديدة، وطبيعي جدا أن يكون اختيار توقيت القيام بذلك متروكا لتقديرات جهات الاختصاص في هذه الفصائل التي ترصد جيدا الأوضاع في الميدان والرسائل الموجهة التي تردها عبر الإعلام العبري وغيره من وسائل الإعلام التي لا تريد للمقاومة الفلسطينية النجاح والتقدم.وتابع: "يد المقاومة الفلسطينية في غزة على الزناد وهذا بحد ذاته يربك حسابات الحكومة الإسرائيلية ومستوطنيها رغم كل محاولات إثباتهم عكس ذلك، كل العالم يتابع الحدث في فلسطين لأن فيها فصائل مقاومة قادرة على الفعل وهو ما أثبتته معركة سيف القدس التي زلزلت فيها صواريخ المقاومة أركان هذا الكيان وجعلته يفقد الشعور بالأمن والاستقرار".ويرى أبوكرش أن الوضع قابل للانفجار في أي لحظة لكن حسابات ذلك ستكون مدروسة ولن تخضع لأي ردات فعل عاطفية كما يعتقد البعض أو يحاولون جر المقاومة الفلسطينية لها.استراتيجية المقاومةبدوره قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، إن "مسيرة الأعلام الصهيونية مسيرة ينظمها المحتلون منذ احتلال باقي القدس عام 1967 وقد اعتمدها الكنيست عام 1996 كاحتفال وطني كل عام حسب التقويم العبري".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تزامت المسيرة العام الماضي مع اعتداءات الاحتلال على حي الشيخ جراح ما دفع المقاومة للتدخل من قطاع غزة وإرسالها صواريخ محلية الصنع وصلت لتخوم مدينة القدس، وبعدها أقدمت إسرائيل على الهجوم الهمجي على قطاع غزة واضطرت بعدها نتيجة تدخل عدة دول تأجيل مسيرة الأعلام وتغيير مساراتها، ولكن هذه المرة يوجد إصرار من كل المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية بعدم تغيير مسار وموعد المسيرة والتي ستمر في المناطق الإسلامية والمسيحية من البلدة القديمة وستنتهي عند حائط البراق.وتابع: "رغم تهديدات المقاومة التي سمعناها خلال الأيام الماضية إلا أن الاحتلال لا يكترث بها، وكل ما فعله هو نشر المزيد من مضادات الصواريخ في مستوطنات غلاف قطاع غزة، والتلويح بجزرة التسهيلات إلى القطاع إذا مرت الأمور بهدوء".واستبعد الرقب أن يُقدم قطاع غزة على إطلاق صواريخ هذه المرة، وإذا قام أي فصيل فلسطيني بإطلاق أي صاروخ ستحاول أجهزة أمن حماس في قطاع غزة منعه حيث من المتوقع قيام حركة حماس بنشر عناصر أجهزتها الأمنية على حدود قطاع غزة.وأكد أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عقدت قبل أيام اجتماعًا لاستباق هذه الأحداث ومناقشة الأمر، واتفق الجميع على دعم المقاومة من الضفة والقدس وأن تدخل المقاومة من قطاع غزة سيكون منوطًا بالأحداث في القدس وليس مسيرة الأعلام نفسها، مضيفًا: "ولجذب نظر الناس نحو إنجازات المقاومة وحركة حماس خلال الحروب الماضية رأينا نشر العديد من اللقاءات التلفزيونية والصحفية وهذا بالتأكيد لها دلالات كثيرة".ومن المقرر أن تنطلق المسيرة التي ينظمها متطرفون إسرائيليون ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية غدا الأحد الموافق 29 مايو/ أيار المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.

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