https://arabic.sputniknews.com/20220528/مقتل-فتى-فلسطيني-وإصابة-العشرات-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-1062796814.html
مقتل فتى فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي
مقتل فتى فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي
قتل طفل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت، مساء أمس الجمعة، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T09:14+0000
2022-05-28T09:14+0000
2022-05-28T09:14+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطفل زيد محمد سعيد غنيم، 14 عاما، قتل إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الحي، في الرقبة والظهر، خلال مواجهات في بلدة الخضر.وكان الطفل غنيم أصيب خلال مواجهات اندلعت في منطقة "أم ركبة" جنوب الخضر، ونقل إلى المستشفى حيث وصفت إصابته بالخطيرة. يذكر أن الطفل غنيم طالب مدرسة في الصف التاسع الأساسي.في سياق متصل أصيب أيضا أمس الجمعة، 28 فلسطينياً برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، الحي والمطاطي، خلال مواجهات في بلدات حوارة وبيتا جنوب نابلس وبرقة شمالا وبيت دجن شرقا. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، في بيان مقتضب: "إن 28 مواطنًا على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحي والمطاطي و164 بحالات اختناق وحروق وإصابات بقنابل الغاز خلال مواجهات اندلعت في بلدات بيتا وحوارة وبرقة وبيت دجن".
https://arabic.sputniknews.com/20220527/روسيا-تدعم-فلسطين-لإجراء-تحقيق-في-مقتل-أبو-عاقلةالرئيس-التونسي-يدعو-للاستفتاء-على-الدستور-25-يوليو-1062770304.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
مقتل فتى فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي
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قتل طفل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت، مساء أمس الجمعة، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطفل زيد محمد سعيد غنيم، 14 عاما، قتل إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الحي، في الرقبة والظهر، خلال مواجهات في بلدة الخضر.
وكان الطفل غنيم أصيب خلال مواجهات اندلعت في منطقة "أم ركبة" جنوب الخضر، ونقل إلى المستشفى حيث وصفت إصابته بالخطيرة. يذكر أن الطفل غنيم طالب مدرسة في الصف التاسع الأساسي.
في سياق متصل أصيب أيضا أمس الجمعة، 28 فلسطينياً برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، الحي والمطاطي، خلال مواجهات في بلدات حوارة وبيتا جنوب نابلس وبرقة شمالا وبيت دجن شرقا.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، في بيان مقتضب: "إن 28 مواطنًا على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحي والمطاطي و164 بحالات اختناق وحروق وإصابات بقنابل الغاز خلال مواجهات اندلعت في بلدات بيتا وحوارة وبرقة وبيت دجن".