عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220528/مقتل-فتى-فلسطيني-وإصابة-العشرات-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-1062796814.html
مقتل فتى فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي
مقتل فتى فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي
قتل طفل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت، مساء أمس الجمعة، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T09:14+0000
2022-05-28T09:14+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101347/45/1013474540_0:275:5617:3434_1920x0_80_0_0_3e80512af644f3f47588dd9029d40084.jpg
رام الله - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطفل زيد محمد سعيد غنيم، 14 عاما، قتل إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الحي، في الرقبة والظهر، خلال مواجهات في بلدة الخضر.وكان الطفل غنيم أصيب خلال مواجهات اندلعت في منطقة "أم ركبة" جنوب الخضر، ونقل إلى المستشفى حيث وصفت إصابته بالخطيرة. يذكر أن الطفل غنيم طالب مدرسة في الصف التاسع الأساسي.في سياق متصل أصيب أيضا أمس الجمعة، 28 فلسطينياً برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، الحي والمطاطي، خلال مواجهات في بلدات حوارة وبيتا جنوب نابلس وبرقة شمالا وبيت دجن شرقا. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، في بيان مقتضب: "إن 28 مواطنًا على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحي والمطاطي و164 بحالات اختناق وحروق وإصابات بقنابل الغاز خلال مواجهات اندلعت في بلدات بيتا وحوارة وبرقة وبيت دجن".
https://arabic.sputniknews.com/20220527/روسيا-تدعم-فلسطين-لإجراء-تحقيق-في-مقتل-أبو-عاقلةالرئيس-التونسي-يدعو-للاستفتاء-على-الدستور-25-يوليو-1062770304.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101347/45/1013474540_336:0:5279:3707_1920x0_80_0_0_28ea2673b92df820fcba11941ee47f2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

مقتل فتى فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي

09:14 GMT 28.05.2022
© AP Photo / Nasser Nasser علم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبرTelegram
قتل طفل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت، مساء أمس الجمعة، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطفل زيد محمد سعيد غنيم، 14 عاما، قتل إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الحي، في الرقبة والظهر، خلال مواجهات في بلدة الخضر.

وكان الطفل غنيم أصيب خلال مواجهات اندلعت في منطقة "أم ركبة" جنوب الخضر، ونقل إلى المستشفى حيث وصفت إصابته بالخطيرة. يذكر أن الطفل غنيم طالب مدرسة في الصف التاسع الأساسي.
روسيا تدعم فلسطين بإجراء تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة.. الرئيس التونسي يدعو إلى الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
روسيا تدعم فلسطين لإجراء تحقيق في مقتل أبو عاقلة..الرئيس التونسي يدعو للاستفتاء على الدستور 25 يوليو
أمس, 13:22 GMT
في سياق متصل أصيب أيضا أمس الجمعة، 28 فلسطينياً برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، الحي والمطاطي، خلال مواجهات في بلدات حوارة وبيتا جنوب نابلس وبرقة شمالا وبيت دجن شرقا.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، في بيان مقتضب: "إن 28 مواطنًا على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحي والمطاطي و164 بحالات اختناق وحروق وإصابات بقنابل الغاز خلال مواجهات اندلعت في بلدات بيتا وحوارة وبرقة وبيت دجن".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала