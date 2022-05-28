https://arabic.sputniknews.com/20220528/مكة-تشهد-التعامد-الأول-للشمس-على-الكعبة-هذا-العام-1062792314.html

مكة تشهد التعامد الأول للشمس على الكعبة هذا العام

مكة تشهد التعامد الأول للشمس على الكعبة هذا العام

تشهد سماء مكة المكرمة، اليوم السبت، تعامد الشمس على الكعبة وذلك للمرة الأولى خلال العام الجاري 2022. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T06:35+0000

2022-05-28T06:35+0000

2022-05-28T06:35+0000

أخبار السعودية اليوم

مجتمع

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وقالت صحيفة "عاجل" السعودية إن تعامد الشمس على الكعبة يحدث وقت الظهر عند الساعة 12:18 ظهرا وستكون الشمس بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبا وسيختفي ظل الكعبة تماما.وبحسب رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأنه عند لحظة التعامد ستختفي ظلال جميع الأجسام في مكة، ويصبح ظل الزوال صفرا، فيما تكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.وأوضح أبو زاهرة أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث بسبب موقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، وأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو/ أيار، الأمر الذي يتكرر عند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو/ تموز.وأشار الخبير الفلكي إلى أن تعامد الشمس من بين الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من الخشب منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض، وعند وقت التعامد يشير الاتجاه المعاكس للظل نحو الكعبة تماما لجميع القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.يشار أيضا إلى أنه يمكن الاستفادة من ظاهرة تعامد الشمس لحساب محيط الكرة الأرضية دون الحاجة إلى التقنيات الحديثة، وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة، وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من 2000 سنة، وتعتبر هذه الطريقة كذلك دليل على كروية الأرض.

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