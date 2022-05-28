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https://arabic.sputniknews.com/20220528/ملك-الأدرن-يشارك-في-تشييع-جثمان-والد-الملكة-رانيا-العبد-الله-1062806215.html
ملك الأدرن يشارك في تشييع جثمان والد الملكة رانيا العبد الله
ملك الأدرن يشارك في تشييع جثمان والد الملكة رانيا العبد الله
شارك ملك الأدرن عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تشييع جثمان والد الملكة رانيا العبد الله، الطبيب فيصل صدقي الياسين، إلى... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T12:16+0000
2022-05-28T12:16+0000
العالم العربي
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وتوفي الطبيب فيصل صدقي الياسين، 88 عاما، والد جلالة الملكة رانيا العبد الله، أمس الجمعة، حيث أعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد في البلاط الملكي لمدة 7 أيام، بحسب موقع "المملكة".
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الأردن-وفاة-والد-الملكة-رانيا-والديوان-الملكي-يعلن-الحداد-7-أيام-1062779732.html
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العالم العربي, أخبار الأردن

ملك الأدرن يشارك في تشييع جثمان والد الملكة رانيا العبد الله

12:16 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / Khalil Mazraawiملك الأردن عبدالله الثاني برفقة ابنه ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني خلال تفقدهما لحرس الشرف لدى وصولهما لحضور جلسة عادية ي البرلمان بعمان، الأردن 12 نوفمبر/ كانون الأول 2017
ملك الأردن عبدالله الثاني برفقة ابنه ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني خلال تفقدهما لحرس الشرف لدى وصولهما لحضور جلسة عادية ي البرلمان بعمان، الأردن 12 نوفمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / Khalil Mazraawi
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شارك ملك الأدرن عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تشييع جثمان والد الملكة رانيا العبد الله، الطبيب فيصل صدقي الياسين، إلى مثواه الأخير في الأضرحة الملكية.
وتوفي الطبيب فيصل صدقي الياسين، 88 عاما، والد جلالة الملكة رانيا العبد الله، أمس الجمعة، حيث أعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد في البلاط الملكي لمدة 7 أيام، بحسب موقع "المملكة".
الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، تشارك في الجلسة العامة: النجاح في الأماكن الأكثر صعوبة في العالم، في مبادرة كلينتون العالمية في نيويورك، 19 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
الأردن: وفاة والد الملكة رانيا والديوان الملكي يعلن الحداد 7 أيام
أمس, 15:57 GMT
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