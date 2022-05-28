https://arabic.sputniknews.com/20220528/ملك-الأدرن-يشارك-في-تشييع-جثمان-والد-الملكة-رانيا-العبد-الله-1062806215.html
ملك الأدرن يشارك في تشييع جثمان والد الملكة رانيا العبد الله
ملك الأدرن يشارك في تشييع جثمان والد الملكة رانيا العبد الله
شارك ملك الأدرن عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تشييع جثمان والد الملكة رانيا العبد الله، الطبيب فيصل صدقي الياسين، إلى... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T12:16+0000
2022-05-28T12:16+0000
2022-05-28T12:16+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وتوفي الطبيب فيصل صدقي الياسين، 88 عاما، والد جلالة الملكة رانيا العبد الله، أمس الجمعة، حيث أعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد في البلاط الملكي لمدة 7 أيام، بحسب موقع "المملكة".
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الأردن-وفاة-والد-الملكة-رانيا-والديوان-الملكي-يعلن-الحداد-7-أيام-1062779732.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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العالم العربي, أخبار الأردن
ملك الأدرن يشارك في تشييع جثمان والد الملكة رانيا العبد الله
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شارك ملك الأدرن عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تشييع جثمان والد الملكة رانيا العبد الله، الطبيب فيصل صدقي الياسين، إلى مثواه الأخير في الأضرحة الملكية.
وتوفي الطبيب فيصل صدقي الياسين، 88 عاما، والد جلالة الملكة رانيا العبد الله، أمس الجمعة، حيث أعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد في البلاط الملكي لمدة 7 أيام، بحسب موقع "المملكة
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