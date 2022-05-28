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منشأة عسكرية حساسة في إيران تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة "انتحارية"
منشأة عسكرية حساسة في إيران تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة "انتحارية"
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن طائرة مسيرة استهدفت منشأة "بارشين" العسكرية الحساسة جنوب شرق طهران، حيث تطور إيران تكنولوجيا الصواريخ والمسيرات. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T09:34+0000
2022-05-28T09:34+0000
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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن 3 مصادر إيرانية مطلعة ومسؤول أمريكي، قولها إن "طائرة مسيرة انتحارية انفجرت في مبنى تستخدمه وزارة الدفاع الإيرانية لتطوير الطائرات بدون طيار".وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل مهندس شاب كان يعمل في الوزارة وإصابة شخص آخر.وكشفت المصادر أن الطائرة المسيرة من طراز "كوادكوبتر" (رباعية المروحيات) انطلقت من على مقربة من قاعدة بارشين العسكرية.وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين رفضوا التعليق. في حين أكد مسؤول أمريكي أن طائرات مسيرة انتحارية هاجمت "بارشين" لكنه لم يذكر الجهة التي تقف وراءها ولم يقدم أي تفاصيل.وتشارك منشأة "بارشين" العسكرية الإيرانية في البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية وتكنولوجيا الليزر لتخصيب اليورانيوم، فضلاً عن الاختبارات شديدة الانفجار، إضافة إلى صناعة الصواريخ والأسلحة.
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إيران, العالم, أخبار العالم الآن

منشأة عسكرية حساسة في إيران تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة "انتحارية"

09:34 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / George Ourfalianطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / George Ourfalian
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن طائرة مسيرة استهدفت منشأة "بارشين" العسكرية الحساسة جنوب شرق طهران، حيث تطور إيران تكنولوجيا الصواريخ والمسيرات.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن 3 مصادر إيرانية مطلعة ومسؤول أمريكي، قولها إن "طائرة مسيرة انتحارية انفجرت في مبنى تستخدمه وزارة الدفاع الإيرانية لتطوير الطائرات بدون طيار".
وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل مهندس شاب كان يعمل في الوزارة وإصابة شخص آخر.
وكشفت المصادر أن الطائرة المسيرة من طراز "كوادكوبتر" (رباعية المروحيات) انطلقت من على مقربة من قاعدة بارشين العسكرية.
الحرس الثوري الإيراني - إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
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وذكرت "نيويورك تايمز" أن الهجوم يتشابه مع نمط الضربات الإسرائيلية على لبنان وإيران.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين رفضوا التعليق. في حين أكد مسؤول أمريكي أن طائرات مسيرة انتحارية هاجمت "بارشين" لكنه لم يذكر الجهة التي تقف وراءها ولم يقدم أي تفاصيل.
وتشارك منشأة "بارشين" العسكرية الإيرانية في البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية وتكنولوجيا الليزر لتخصيب اليورانيوم، فضلاً عن الاختبارات شديدة الانفجار، إضافة إلى صناعة الصواريخ والأسلحة.
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