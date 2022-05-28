https://arabic.sputniknews.com/20220528/منشأة-عسكرية-حساسة-في-إيران-تتعرض-لهجوم-بطائرة-مسيرة-انتحارية-1062798123.html
منشأة عسكرية حساسة في إيران تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة "انتحارية"
منشأة عسكرية حساسة في إيران تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة "انتحارية"
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن طائرة مسيرة استهدفت منشأة "بارشين" العسكرية الحساسة جنوب شرق طهران، حيث تطور إيران تكنولوجيا الصواريخ والمسيرات. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T09:34+0000
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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن 3 مصادر إيرانية مطلعة ومسؤول أمريكي، قولها إن "طائرة مسيرة انتحارية انفجرت في مبنى تستخدمه وزارة الدفاع الإيرانية لتطوير الطائرات بدون طيار".وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل مهندس شاب كان يعمل في الوزارة وإصابة شخص آخر.وكشفت المصادر أن الطائرة المسيرة من طراز "كوادكوبتر" (رباعية المروحيات) انطلقت من على مقربة من قاعدة بارشين العسكرية.وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين رفضوا التعليق. في حين أكد مسؤول أمريكي أن طائرات مسيرة انتحارية هاجمت "بارشين" لكنه لم يذكر الجهة التي تقف وراءها ولم يقدم أي تفاصيل.وتشارك منشأة "بارشين" العسكرية الإيرانية في البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية وتكنولوجيا الليزر لتخصيب اليورانيوم، فضلاً عن الاختبارات شديدة الانفجار، إضافة إلى صناعة الصواريخ والأسلحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/مصدر-مقرب-من-فيلق-القدس-يكشف-عمليات-اغتيال-نفذتها-إيران-ضد-قيادات-إسرائيلية-1062681996.html
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منشأة عسكرية حساسة في إيران تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة "انتحارية"
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن طائرة مسيرة استهدفت منشأة "بارشين" العسكرية الحساسة جنوب شرق طهران، حيث تطور إيران تكنولوجيا الصواريخ والمسيرات.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"
عن 3 مصادر إيرانية مطلعة ومسؤول أمريكي، قولها إن "طائرة مسيرة انتحارية انفجرت في مبنى تستخدمه وزارة الدفاع الإيرانية لتطوير الطائرات بدون طيار".
وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل مهندس شاب كان يعمل في الوزارة وإصابة شخص آخر.
وكشفت المصادر أن الطائرة المسيرة من طراز "كوادكوبتر" (رباعية المروحيات) انطلقت من على مقربة من قاعدة بارشين العسكرية.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن الهجوم يتشابه مع نمط الضربات الإسرائيلية على لبنان
وإيران
.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين رفضوا التعليق. في حين أكد مسؤول أمريكي أن طائرات مسيرة انتحارية هاجمت "بارشين" لكنه لم يذكر الجهة التي تقف وراءها ولم يقدم أي تفاصيل.
وتشارك منشأة "بارشين" العسكرية الإيرانية في البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية وتكنولوجيا الليزر لتخصيب اليورانيوم، فضلاً عن الاختبارات شديدة الانفجار، إضافة إلى صناعة الصواريخ والأسلحة.