https://arabic.sputniknews.com/20220528/موسكو-تحذر-من-عواقب-لا-يمكن-التنبؤ-بها-إذا-قامت-واشنطن-بتزويد-أوكرانيا-بصواريخ-بعيدة-المدى-1062809417.html

موسكو تحذر من عواقب لا يمكن التنبؤ بها إذا قامت واشنطن بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

موسكو تحذر من عواقب لا يمكن التنبؤ بها إذا قامت واشنطن بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنتونوف، إرسال واشنطن منظومة صواريخ إلى أوكرانيا بأنها "خطوة استفزازية"، معربا عن أمله ألا تتخذ... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T13:13+0000

2022-05-28T13:13+0000

2022-05-28T13:13+0000

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عالم سبوتنيك

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موسكو تحذر من عواقب لا يمكن التنبؤ بها إذا قامت واشنطن بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى موسكو تحذر من عواقب لا يمكن التنبؤ بها إذا قامت واشنطن بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

موسكو تحذر من عواقب لا يمكن التنبؤ بها إذا قامت واشنطن بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدىوقال إن "الأمريكيين يدركون جيدًا أن أفعالهم تدفع بآفاق السلام بعيدًا، مشيرا إلى أن واشنطن تنجذب بشكل أعمق وأعمق إلى الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا أن لذلك عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن العالمي.إلى ذلك أفادت وزارة الدفاع الروسية، بوجود معلومات حول 10 مشروعات أمريكية في أوكرانيا حيث يتم العمل فيها على نشر الأمراض والعدوى شديدة الخطورة.في هذا السياق، قال أستاذ العلاقات الدولية، د. رائد المصري، إن المجتمع الدولي من المفترض أن يتحرك ويتخذ موقفا تجاه هذا الأمر، خصوصاً أن هذا الكشف الروسي والمعلومات الخاصة ب 10 مشروعات في أوكرانيا يتم العمل فيها على نشر الأمراض يتوثق يوماً بعد يوم.وأشار إلى إنه لا بد من إعطاء المزيد من الوقت الكافي لكشف المزيد عن هذه المعلومات، والتي قد تُضعف بطبيعة الحال الموقف الأمريكي الذي يدعم بشكل مباشر الحرب ضد روسيا ويضع أوروبا كلها في مواجهة روسيا.تركيا تقول إنها ستخطو قريبا نحو الأمام في العلاقات مع مصرقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، إن بلاده ستخطو قريبا نحو الأمام في ‏علاقاتها مع مصر.وأكد أوغلو تضامن تركيا مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن الهجمات الإرهابية التي تتعرضان لها، على خلفية الأزمة اليمنية، مؤكدا أن موقف تركيا من محاربة الإرهاب واضح جدا.في هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي التركي جواد كوك، إن عملية تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بطيئة جداً، مشيرا إلى أن الجانب المصري كان ينتظر خطوات عملية من قبل الحكومة التركية في هذا الشأن.وأشار إلى أنه إذا تمت عودة السفير التركي في القاهرة وعودة السفير المصري إلى أنقرة، فإن هذا قد يسهل الأمور أكثر وقد تكون خطوة قوية جداً بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين.الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لاستئناف المسار الانتخابي في ليبيادعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المسؤولين في ليبيا لاستئناف المسار الانتخابي الذي توقف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لأنه أصبح ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى.ودعا غوتيريش، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى التحلي بروح التعاون، والتوصـل بسرعة إلى اتفاق بشأن مسار الانتخابات الوطنية.في هذا الإطار، قال المحلل السياسي الليبي المختار الجدال "إن المسار الانتخابي هو مسار الأمم المتحدة منذ مفاوضات جنيف، مستبعدا أن تذهب حكومة الدبيبة في هذا الاتجاه لأن مسارها لا يتوافق مع مسار الأمم المتحدة".واستبعد أن تستطيع حكومة "الدبيبة" أن تجري الانتخابات في ظل انتشار ووجود السلاح والمجموعات المسلحة، لأن هذه المجموعات لا تريد الانتخابات، كما أنها لن تقبل بنتائجها.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سببوتنيك

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