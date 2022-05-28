https://arabic.sputniknews.com/20220528/ميدفيديف-ينبغي-وضع-أنشطة-العملاء-الأجانب-تحت-رقابة-صارمة-1062804176.html
ميدفيديف: ينبغي وضع أنشطة العملاء الأجانب تحت رقابة صارمة
ميدفيديف: ينبغي وضع أنشطة العملاء الأجانب تحت رقابة صارمة
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إنه ينبغي وضع أنشطة العملاء الأجانب تحت رقابة صارمة. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T11:37+0000
2022-05-28T11:37+0000
2022-05-28T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049485408_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_5009f8309476b3431067a3badea3a02b.jpg
وأضاف: "يجب الاعتراف بأن السيطرة على العملاء الأجانب كانت رسمية إلى حد ما. والآن حان الوقت لترتيب الأمور. إذا كانوا يقومون بأنشطة موجهة ضد البلاد في مثل هذه الفترة الصعبة، ويتلقون أموالاً من أعدائنا مقابل ذلك".وكتب على قناته على تيليغرام: "الرد يجب أن يكون سريعا وقاسيا. خاصة خلال فترة عملية عسكرية خاصة وعقوبات غير محدودة ضد روسيا".وتابع: "وعلى المستوى التشريعي، ينبغي إدخال تصنيف أكثر دقة ومسؤولية أكثر صرامة للوكلاء الأجانب. وقد تم بالفعل تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما يسمح بذلك. وينبغي وضع أنشطة العملاء الأجانب تحت رقابة صارمة ".
https://arabic.sputniknews.com/20220520/ميدفيديف-يتوقع-استمرار-العقوبات-الغربية-لعقود-ويكشف-كيفية-التغلب-عليها-1062468236.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049485408_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_24d885e3b9dc21ce6202ce25d474e3c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ميدفيديف: ينبغي وضع أنشطة العملاء الأجانب تحت رقابة صارمة
تابعنا عبر
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إنه ينبغي وضع أنشطة العملاء الأجانب تحت رقابة صارمة.
وأضاف: "يجب الاعتراف بأن السيطرة على العملاء الأجانب كانت رسمية إلى حد ما. والآن حان الوقت لترتيب الأمور. إذا كانوا يقومون بأنشطة موجهة ضد البلاد في مثل هذه الفترة الصعبة، ويتلقون أموالاً من أعدائنا مقابل ذلك".
وكتب على قناته على تيليغرام: "الرد يجب أن يكون سريعا وقاسيا. خاصة خلال فترة عملية عسكرية خاصة وعقوبات غير محدودة ضد روسيا".
وتابع: "وعلى المستوى التشريعي، ينبغي إدخال تصنيف أكثر دقة ومسؤولية أكثر صرامة للوكلاء الأجانب. وقد تم بالفعل تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما يسمح بذلك. وينبغي وضع أنشطة العملاء الأجانب تحت رقابة صارمة ".