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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/ميدفيديف-ينبغي-وضع-أنشطة-العملاء-الأجانب-تحت-رقابة-صارمة-1062804176.html
ميدفيديف: ينبغي وضع أنشطة العملاء الأجانب تحت رقابة صارمة
ميدفيديف: ينبغي وضع أنشطة العملاء الأجانب تحت رقابة صارمة
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إنه ينبغي وضع أنشطة العملاء الأجانب تحت رقابة صارمة. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T11:37+0000
2022-05-28T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "يجب الاعتراف بأن السيطرة على العملاء الأجانب كانت رسمية إلى حد ما. والآن حان الوقت لترتيب الأمور. إذا كانوا يقومون بأنشطة موجهة ضد البلاد في مثل هذه الفترة الصعبة، ويتلقون أموالاً من أعدائنا مقابل ذلك".وكتب على قناته على تيليغرام: "الرد يجب أن يكون سريعا وقاسيا. خاصة خلال فترة عملية عسكرية خاصة وعقوبات غير محدودة ضد روسيا".وتابع: "وعلى المستوى التشريعي، ينبغي إدخال تصنيف أكثر دقة ومسؤولية أكثر صرامة للوكلاء الأجانب. وقد تم بالفعل تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما يسمح بذلك. وينبغي وضع أنشطة العملاء الأجانب تحت رقابة صارمة ".
https://arabic.sputniknews.com/20220520/ميدفيديف-يتوقع-استمرار-العقوبات-الغربية-لعقود-ويكشف-كيفية-التغلب-عليها-1062468236.html
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ميدفيديف: ينبغي وضع أنشطة العملاء الأجانب تحت رقابة صارمة

11:37 GMT 28.05.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إنه ينبغي وضع أنشطة العملاء الأجانب تحت رقابة صارمة.
وأضاف: "يجب الاعتراف بأن السيطرة على العملاء الأجانب كانت رسمية إلى حد ما. والآن حان الوقت لترتيب الأمور. إذا كانوا يقومون بأنشطة موجهة ضد البلاد في مثل هذه الفترة الصعبة، ويتلقون أموالاً من أعدائنا مقابل ذلك".
وكتب على قناته على تيليغرام: "الرد يجب أن يكون سريعا وقاسيا. خاصة خلال فترة عملية عسكرية خاصة وعقوبات غير محدودة ضد روسيا".
وتابع: "وعلى المستوى التشريعي، ينبغي إدخال تصنيف أكثر دقة ومسؤولية أكثر صرامة للوكلاء الأجانب. وقد تم بالفعل تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما يسمح بذلك. وينبغي وضع أنشطة العملاء الأجانب تحت رقابة صارمة ".
رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
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