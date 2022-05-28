https://arabic.sputniknews.com/20220528/نتفليكس-تطرح-تحذيرا-لمشاهديها-داخل-أمريكا-فقط-بعد-هجوم-تكساس-1062810164.html
"نتفليكس" تطرح تحذيرا لمشاهديها داخل أمريكا فقط... بعد هجوم تكساس
"نتفليكس" تطرح تحذيرا لمشاهديها داخل أمريكا فقط... بعد هجوم تكساس
أضافت شبكة "نتفليكس" الأمريكية تحذيرا إلى الحلقة الافتتاحية من الموسم الأخير من مسلسلها الشهير "Stranger Things"، في أعقاب حادث إطلاق النار داخل لمدرسة في... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T13:23+0000
2022-05-28T13:23+0000
2022-05-28T13:23+0000
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وعرضت الحلقة الأولى من الموسم الرابع من مسلسل الإثارة والخيال العلمي في جميع أنحاء العالم، أمس الجمعة، بعد أيام فقط من إطلاق النار الجماعي في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي.وتبدأ الحلقة الأولى بمشهد لمذبحة عن طريق التحريك الذهني، تتضمن تصوير العديد من الأطفال القتلى وهم ملطخين بالدماء.وجاء في تحذير "نتفليكس" الذي يسبق عرض الحلقة: "لقد صورنا هذا الموسم من مسلسل "Stranger Things" قبل عام، ولكن بالنظر إلى إطلاق النار المأساوي الأخير على مدرسة في تكساس، قد يجد المشاهدون المشهد الافتتاحي للحلقة الأولى محزنا".وتابعت الشبكة الأمريكية: "إننا نشعر بحزن عميق بسبب هذا العنف الذي لا يوصف، وقلوبنا تتضامن مع كل أسرة في حداد على أحد أفرادها".وأوضح متحدث باسم "نتفليكس" أنها قررت إضافة التحذير للحلقة الأولى من المسلسل، "نظرا لتقارب موعد عرضها مع هجوم تكساس، فضلا عن أن المشهد الافتتاحي للحلقة شديد الوضوح".وسيظهر التحذير فقط للمشاهدين داخل أمريكا.كما أضافت "نتفليكس" وصفا يشمل: "التحذير: يحتوي على عنف تصويري يضم الأطفال".
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مستجدات نتفليكس, مجتمع, منوعات
"نتفليكس" تطرح تحذيرا لمشاهديها داخل أمريكا فقط... بعد هجوم تكساس
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أضافت شبكة "نتفليكس" الأمريكية تحذيرا إلى الحلقة الافتتاحية من الموسم الأخير من مسلسلها الشهير "Stranger Things"، في أعقاب حادث إطلاق النار داخل لمدرسة في ولاية تكساس الأمريكية، أسفر عن 21 قتيلا، بينهم 19 طفلا.
وعرضت الحلقة الأولى من الموسم الرابع من مسلسل الإثارة والخيال العلمي في جميع أنحاء العالم، أمس الجمعة، بعد أيام فقط من إطلاق النار الجماعي في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي.
وتبدأ الحلقة الأولى بمشهد لمذبحة عن طريق التحريك الذهني، تتضمن تصوير العديد من الأطفال القتلى وهم ملطخين بالدماء.
وجاء في تحذير "نتفليكس" الذي يسبق عرض الحلقة: "لقد صورنا هذا الموسم من مسلسل "Stranger Things" قبل عام، ولكن بالنظر إلى إطلاق النار المأساوي الأخير على مدرسة في تكساس، قد يجد المشاهدون المشهد الافتتاحي للحلقة الأولى محزنا".
وتابعت الشبكة الأمريكية: "إننا نشعر بحزن عميق بسبب هذا العنف الذي لا يوصف، وقلوبنا تتضامن مع كل أسرة في حداد على أحد أفرادها".
وأوضح متحدث باسم "نتفليكس" أنها قررت إضافة التحذير للحلقة الأولى من المسلسل، "نظرا لتقارب موعد عرضها مع هجوم تكساس، فضلا عن أن المشهد الافتتاحي للحلقة شديد الوضوح".
وسيظهر التحذير فقط للمشاهدين داخل أمريكا.
كما أضافت "نتفليكس" وصفا يشمل: "التحذير: يحتوي على عنف تصويري يضم الأطفال".