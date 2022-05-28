https://arabic.sputniknews.com/20220528/هبوط-أول-طائرة-مستأجرة-لخطوط-جوية-روسية-في-مصر-1062816164.html
هبوط أول طائرة مستأجرة لخطوط جوية روسية في مصر منذ مارس
هبوط أول طائرة مستأجرة لخطوط جوية روسية في مصر منذ مارس
وصلت أول طائرة مستأجرة تابعة لشركة الطيران الروسية "IFly" إلى مصر بعد تعليق الرحلات الجوية بين البلدين منذ مارس/آذار الماضي. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T15:10+0000
2022-05-28T15:10+0000
2022-05-28T15:16+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1049806567_0:134:960:674_1920x0_80_0_0_2f281d87160689db5c6db4befe4861ee.jpg
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك" فقد وصلت الطائرة بحمولة ركاب كاملة إلى مطار شرم الشيخ الدولي شمالي مصر.وكانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، قد أوصت سابقا، على خلفية الوضع الجيوسياسي العالمي، بأن تقوم شركات الطيران الروسية التي لديها طائرات في سجلات أجنبية بتعليق الرحلات الجوية إلى الخارج اعتبارًا من 6 مارس/ آذار الماضي، ومن الخارج اعتبارًا من 8 مارس/ آذار الماضي، من أجل تجنب الاستيلاء أو احتجاز الطائرات المسجلة في الخارج والمملوكة لشركات أو مؤجرين أجانب.وأطلقت شركة الرحلات السياحية الروسية "Tez Tour"، جنبًا إلى جنب مع شركة طيران "IFly"، سلسلة رحلات إلى منتجعات مصر.قالت الخدمة الصحفية للشركة المنظمة للرحلات السياحية، إن "شركة الطيران حصلت على جميع التصاريح اللازمة من كل من السلطات الروسية والمصرية".وأكدت الشركة إمكانية تسيير الرحلات الجوية، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل برنامج الرحلات خلال أيام الأربعاء والسبت في شرم الشيخ، ابتداء من 29 مايو/ أيار يومي الخميس والأحد إلى الغردقة من مطار فنوكوفو في موسكو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1049806567_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_1e240bf86a581328c2caf9219e9340d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
هبوط أول طائرة مستأجرة لخطوط جوية روسية في مصر منذ مارس
15:10 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 15:16 GMT 28.05.2022) تابعنا عبر
وصلت أول طائرة مستأجرة تابعة لشركة الطيران الروسية "IFly" إلى مصر بعد تعليق الرحلات الجوية بين البلدين منذ مارس/آذار الماضي.
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك" فقد وصلت الطائرة بحمولة ركاب كاملة إلى مطار شرم الشيخ الدولي شمالي مصر.
وكانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، قد أوصت سابقا، على خلفية الوضع الجيوسياسي العالمي، بأن تقوم شركات الطيران الروسية التي لديها طائرات في سجلات أجنبية بتعليق الرحلات الجوية إلى الخارج اعتبارًا من 6 مارس/ آذار الماضي، ومن الخارج اعتبارًا من 8 مارس/ آذار الماضي، من أجل تجنب الاستيلاء أو احتجاز الطائرات المسجلة في الخارج والمملوكة لشركات أو مؤجرين أجانب.
وأطلقت شركة الرحلات السياحية الروسية "Tez Tour"، جنبًا إلى جنب مع شركة طيران "IFly"، سلسلة رحلات إلى منتجعات مصر.
وغادرت الرحلة الأولى بحمولة كاملة، على متن طائرة من طراز "A-330" بسعة 378 مقعدا، من مطار شيرميتافو الدولي في موسكو إلى شرم الشيخ اليوم في 28 مايو/أيار.
قالت الخدمة الصحفية للشركة المنظمة للرحلات السياحية، إن "شركة الطيران حصلت على جميع التصاريح اللازمة من كل من السلطات الروسية والمصرية".
وأكدت الشركة إمكانية تسيير الرحلات الجوية، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل برنامج الرحلات خلال أيام الأربعاء والسبت في شرم الشيخ، ابتداء من 29 مايو/ أيار يومي الخميس والأحد إلى الغردقة من مطار فنوكوفو في موسكو.