https://arabic.sputniknews.com/20220528/هفوات-بايدن-مستمرة-بزلة-لسان-جديدة-عن-كوريا-الشمالية-فيديو-1062792712.html
هفوات بايدن مستمرة بزلة لسان جديدة عن كوريا الشمالية... فيديو
هفوات بايدن مستمرة بزلة لسان جديدة عن كوريا الشمالية... فيديو
ما زالت هفوات الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستمرة حيث أخطأ مجدد في حديث عن انضمام العديد من الدول للعقوبات المفروضة على روسيا، وأثار مجددا تفاعلا واسعا على... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T06:49+0000
2022-05-28T06:49+0000
2022-05-28T06:49+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1061783864_0:0:1188:668_1920x0_80_0_0_2cf58f7f640f289d83a8f9d381e69dd5.jpg
وكان الرئيس الأمريكي يلقي كلمة أمام خريجي البحرية الأمريكية وتطرق إلى الأزمة الأوكرانية.وقال بايدن: "للمرة الأولى يمكنني التردد لثانية هنا، هل اعتقد أي أحد أن أدعو لعقوبات ضد روسيا وإلى جانب الناتو، أستراليا واليابان وكوريا الشمالية وبعض الدول الآسيوية ستقف وتدعم هذه العقوبات.. العالم يتحرك بسرعة كبيرة..".ولفت ذلك انتباه نشطاء مواقع التواصل، حيث قاموا بتداول مقطع الفيديو، ساخرين من أخطاء بايدن المتكررة.وأشار إلى أنه الرئيس الأمريكي ذكر كوريا الشمالية وكان يقصد كوريا الجنوبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1061783864_53:0:1109:792_1920x0_80_0_0_35c0264c1147c73f6bf2e1761d70e33f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
هفوات بايدن مستمرة بزلة لسان جديدة عن كوريا الشمالية... فيديو
تابعنا عبر
ما زالت هفوات الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستمرة حيث أخطأ مجدد في حديث عن انضمام العديد من الدول للعقوبات المفروضة على روسيا، وأثار مجددا تفاعلا واسعا على الإنترنت.
وكان الرئيس الأمريكي يلقي كلمة أمام خريجي البحرية الأمريكية وتطرق إلى الأزمة الأوكرانية.
وقال بايدن
: "للمرة الأولى يمكنني التردد لثانية هنا، هل اعتقد أي أحد أن أدعو لعقوبات ضد روسيا وإلى جانب الناتو، أستراليا واليابان وكوريا الشمالية وبعض الدول الآسيوية ستقف وتدعم هذه العقوبات.. العالم يتحرك بسرعة كبيرة..".
ولفت ذلك انتباه نشطاء مواقع التواصل، حيث قاموا بتداول مقطع الفيديو، ساخرين من أخطاء بايدن المتكررة.
وأشار إلى أنه الرئيس الأمريكي ذكر كوريا الشمالية
وكان يقصد كوريا الجنوبية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا
؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.