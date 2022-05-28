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هفوات بايدن مستمرة بزلة لسان جديدة عن كوريا الشمالية... فيديو
هفوات بايدن مستمرة بزلة لسان جديدة عن كوريا الشمالية... فيديو
ما زالت هفوات الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستمرة حيث أخطأ مجدد في حديث عن انضمام العديد من الدول للعقوبات المفروضة على روسيا، وأثار مجددا تفاعلا واسعا على... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T06:49+0000
2022-05-28T06:49+0000
جو بايدن
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كوريا الشمالية
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وكان الرئيس الأمريكي يلقي كلمة أمام خريجي البحرية الأمريكية وتطرق إلى الأزمة الأوكرانية.وقال بايدن: "للمرة الأولى يمكنني التردد لثانية هنا، هل اعتقد أي أحد أن أدعو لعقوبات ضد روسيا وإلى جانب الناتو، أستراليا واليابان وكوريا الشمالية وبعض الدول الآسيوية ستقف وتدعم هذه العقوبات.. العالم يتحرك بسرعة كبيرة..".ولفت ذلك انتباه نشطاء مواقع التواصل، حيث قاموا بتداول مقطع الفيديو، ساخرين من أخطاء بايدن المتكررة.وأشار إلى أنه الرئيس الأمريكي ذكر كوريا الشمالية وكان يقصد كوريا الجنوبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

هفوات بايدن مستمرة بزلة لسان جديدة عن كوريا الشمالية... فيديو

06:49 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، 1 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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ما زالت هفوات الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستمرة حيث أخطأ مجدد في حديث عن انضمام العديد من الدول للعقوبات المفروضة على روسيا، وأثار مجددا تفاعلا واسعا على الإنترنت.
وكان الرئيس الأمريكي يلقي كلمة أمام خريجي البحرية الأمريكية وتطرق إلى الأزمة الأوكرانية.
وقال بايدن: "للمرة الأولى يمكنني التردد لثانية هنا، هل اعتقد أي أحد أن أدعو لعقوبات ضد روسيا وإلى جانب الناتو، أستراليا واليابان وكوريا الشمالية وبعض الدول الآسيوية ستقف وتدعم هذه العقوبات.. العالم يتحرك بسرعة كبيرة..".
ولفت ذلك انتباه نشطاء مواقع التواصل، حيث قاموا بتداول مقطع الفيديو، ساخرين من أخطاء بايدن المتكررة.
وأشار إلى أنه الرئيس الأمريكي ذكر كوريا الشمالية وكان يقصد كوريا الجنوبية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
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