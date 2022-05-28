https://arabic.sputniknews.com/20220528/هل-غيرت-الجزائر-موقفها-من-الأزمة-في-تونس؟-1062810700.html

هل غيرت الجزائر موقفها من الأزمة في تونس؟

هل غيرت الجزائر موقفها من الأزمة في تونس؟

أثار تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بأن "الجزائر وإيطاليا مستعدتان لمساعدة تونس على تجاوز المأزق الراهن والرجوع إلى الطريق الديمقراطي" الكثير من... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T13:30+0000

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هل غيرت الجزائر موقفها من الأزمة في تونس؟ هل غيرت الجزائر موقفها من الأزمة في تونس؟

وخلال زيارته إلى إيطاليا قال تبون في ندوة صحفية مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إن بلاده مستعدة للتعاون مع إيطاليا من أجل مساعدة تونس، وكذلك ليبيا على العودة إلى الطريق الديمقراطي والخروج من الوضع الذي تقبعان فيه، في إشارة إلى الأزمة السياسية والدستورية التي تمر بها تونس وحرب التنازع على السلطة التي تعيشها ليبيا.واكتفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإبداء تفهمه لخطوات نظيره التونسي قيس سعيد، الذي وصفه في وقت سابق بأنه رئيس "مثقف وديمقراطي ووطني إلى النخاع".وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال المحلل السياسي نور الدين ختال إن "موقف الجزائر من الأزمة في تونس كان موجود سابقا، ولم تعلن عنه الجزائر إلا خلال زيارة الرئيس تبون إلى إيطاليا، وفي تقدير الجزائر ما حصل في تونس هو ابتعاد عن المسار الديمقراطي".وأكد ختال أن "الرئيس الجزائري يريد قيادة السياسة الخارجية للبلاد بطريقة جديدة تتمثل في الدبلوماسية المعلنة، بدلا من الدبلوماسية الصامتة التي كانت تنتهجها في وقت سابق، وقد ظهر هذا في إعلانه تأييد حكومة الدبيبة (المنقضية ولايتها في ليبيا) في مواجهة حكومة باشاغا".وأوضح المحلل السياسي إسماعيل خلف الله أن "تونس تتمتع بأهمية خاصة لدي الجزائر، لما تمثله من حلقة ربط واضحة في العلاقة بين الجزائر وإيطاليا خاصة في مجال الطاقة، حيث يمر أنبوب تصدير الطاقة من الجزائر لإيطاليا عبر الأراضي التونسية"، مشيرا إلى أن تصريح تبون" يعكس المخاوف الجزائرية بشأن وضع الأشقاء في تونس، وهذا لا يمثل تحولا في الموقف الجزائري بقدر ما يعكس أن هناك أزمة من قرارات الرئيس التونسي، التي أحدثت نوعا من التأزم وهو ما يريد الرئيس تبون أن يجمع بشأنه الرؤي للنظر في مصالح الشعب التونسي".يمكنكم متابعة المزيد عن طريق برنامج بوضوحإعداد و تقديم: جيهان لطفي

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