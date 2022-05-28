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https://arabic.sputniknews.com/20220528/هيئة-تنظيم-الطاقة-المكسيكية-تغرم-إيبردرولا-الإسبانية-467-مليون-دولار-1062790804.html
هيئة تنظيم الطاقة المكسيكية تغرم إيبردرولا الإسبانية 467 مليون دولار
هيئة تنظيم الطاقة المكسيكية تغرم إيبردرولا الإسبانية 467 مليون دولار
غرمت هيئة تنظيم الطاقة المكسيكية شركة إيبردرولا الإسبانية 9.145 مليار بيزو (467 مليون دولار) لبيع الكهرباء بشكل غير صحيح إلى أطراف أخرى في انتهاك للقوانين... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T01:37+0000
2022-05-28T01:39+0000
إسبانيا
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وقالت وثيقة نشرت يوم الجمعة إن لجنة تنظيم الطاقة قالت إن إيبردرولا كانت "ملزمة بتوليد الكهرباء حصرا لتلبية احتياجات الاكتفاء الذاتي لشركائها... وعدم البيع أو إعادة البيع أو التخلص من السعة أو الكهرباء بأي إجراء قانوني"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
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هيئة تنظيم الطاقة المكسيكية تغرم إيبردرولا الإسبانية 467 مليون دولار

01:37 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 01:39 GMT 28.05.2022)
© Sputnik . Ali Hashemالمسلحون الصينيون يسرقون كابلات شبكة الكهرباء بريف إدلب
المسلحون الصينيون يسرقون كابلات شبكة الكهرباء بريف إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . Ali Hashem
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غرمت هيئة تنظيم الطاقة المكسيكية شركة إيبردرولا الإسبانية 9.145 مليار بيزو (467 مليون دولار) لبيع الكهرباء بشكل غير صحيح إلى أطراف أخرى في انتهاك للقوانين المحلية.
وقالت وثيقة نشرت يوم الجمعة إن لجنة تنظيم الطاقة قالت إن إيبردرولا كانت "ملزمة بتوليد الكهرباء حصرا لتلبية احتياجات الاكتفاء الذاتي لشركائها... وعدم البيع أو إعادة البيع أو التخلص من السعة أو الكهرباء بأي إجراء قانوني"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
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