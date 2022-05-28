https://arabic.sputniknews.com/20220528/وزيرة-إماراتية-العمل-4-أيام-أسبوعيا-خفض-نسبة-غياب-الموظفين-55-و70-منهم-يعملون-بكفاءة-أكبر-1062792143.html
وزيرة إماراتية: العمل 4 أيام أسبوعيا خفض نسبة غياب الموظفين 55% و70% منهم يعملون بكفاءة أكبر
وزيرة إماراتية: العمل 4 أيام أسبوعيا خفض نسبة غياب الموظفين 55% و70% منهم يعملون بكفاءة أكبر
أكدت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل في الإمارت عهود الرومي، أن ما اتخذته بلادها من قرار بجعل عمل الموظفين 4 أيام أسبوعيا قد حقق نتائج كبيرة. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T06:33+0000
2022-05-28T06:33+0000
2022-05-28T09:14+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب تصريحات نقلها موقع زاوية، فقد أكدت الرومي أن "النتائج التي أظهرتها التجربة في أول 3 أشهر لنظام العمل الجديد كانت واعدة".تصريحات الوزيرة الإماراتية جاءت خلال كلمتها في مؤتمر دافوس، في جلسة بعنوان "4 أيام عمل أسبوعياً.. ضرورة أم رفاهية؟"، والتي شارك فيها عدد من المتخصصين منهم آن ماري سلوتر الرئيس التفيذي لـ "نيو أمريكا" العميدة السابقة لكلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون، وجوناس برايسينغ الرئيس التنفيذي لمجموعة "مان باور" إحدى أهم وأكبر الشركات العالمية المتخصصة في الموارد البشرية، وهيلاري كوتام رائدة أعمال اجتماعية في مركز الثورة الاجتماعية الخامسة في المملكة المتحدة.وأكدت عهود أن من نتائج العمل 4 ساعات "انخفاض مستويات تغيب الموظفين بنسبة 55%"، وهو ما أثر على إنتاجية الفرد وأدائه.وأشارت إلى أن الدراسات أكدت أن 70% من الموظفين أكدوا أنهم يعملون بكفاءة أكبر، وأنهم تمكنوا من تحديد أولويات العمل على مدار الأسبوع، وإدارة وقتهم بشكل أفضل.
https://arabic.sputniknews.com/20200326/الإمارات-تعلن-تفعيل-نظام-العمل-عن-بعد-1044983322.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وزيرة إماراتية: العمل 4 أيام أسبوعيا خفض نسبة غياب الموظفين 55% و70% منهم يعملون بكفاءة أكبر
06:33 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 09:14 GMT 28.05.2022) تابعنا عبر
أكدت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل في الإمارت عهود الرومي، أن ما اتخذته بلادها من قرار بجعل عمل الموظفين 4 أيام أسبوعيا قد حقق نتائج كبيرة.
وحسب تصريحات نقلها موقع زاوية
، فقد أكدت الرومي أن "النتائج التي أظهرتها التجربة في أول 3 أشهر لنظام العمل الجديد كانت واعدة".
تصريحات الوزيرة الإماراتية جاءت خلال كلمتها في مؤتمر دافوس، في جلسة بعنوان "4 أيام عمل أسبوعياً.. ضرورة أم رفاهية؟"، والتي شارك فيها عدد من المتخصصين منهم آن ماري سلوتر الرئيس التفيذي لـ "نيو أمريكا" العميدة السابقة لكلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون، وجوناس برايسينغ الرئيس التنفيذي لمجموعة "مان باور" إحدى أهم وأكبر الشركات العالمية المتخصصة في الموارد البشرية، وهيلاري كوتام رائدة أعمال اجتماعية في مركز الثورة الاجتماعية الخامسة في المملكة المتحدة.
وأكدت عهود أن من نتائج العمل 4 ساعات "انخفاض مستويات تغيب الموظفين بنسبة 55%"، وهو ما أثر على إنتاجية الفرد وأدائه.
ولفتت إلى أن النتائج أيضا أكدت أن 71% من الموظفين تحدثوا عن قضائهم وقتاً أطول مع أسرهم.
وأشارت إلى أن الدراسات أكدت أن 70% من الموظفين أكدوا أنهم يعملون بكفاءة أكبر، وأنهم تمكنوا من تحديد أولويات العمل على مدار الأسبوع، وإدارة وقتهم بشكل أفضل.