https://arabic.sputniknews.com/20220528/وزيرة-الدفاع-الإسبانية-تعلن-عن-خطط-لنشر-أنظمة-صواريخ-مضادة-للطائرات-في-لاتفيا-1062805126.html

وزيرة الدفاع الإسبانية تعلن عن خطط لنشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات في لاتفيا

وزيرة الدفاع الإسبانية تعلن عن خطط لنشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات في لاتفيا

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، اليوم السبت، إن سلطات المملكة تخطط لنشر أنظمة صواريخها المضادة للطائرات في لاتفيا. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T11:48+0000

2022-05-28T11:48+0000

2022-05-28T11:48+0000

العالم

إسبانيا

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وقالت روبليس في مقابلة مع تلفزيون "إسبانيولا"، عندما سئلت عما إذا كانت إسبانيا سترسل بطارية من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إلى البلطيق: قالت "نعم، نحن ملتزمون تماما تجاه الناتو، مشيرة إلى أن الجيش الإسباني موجود حاليا في كل من لاتفيا وليتوانيا".في وقت سابق ، ذكرت صحيفة بايس أن حكومة المملكة قد تزيد من قوتها في أوروبا الشرقية كجزء من مهام التحالف وتعتزم نشر أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات NASAMS في لاتفيا. وهذا يعني أيضًا زيادة عدد القوات الإسبانية في لاتفيا بمقدار 90-100 فرد.وتشارك إسبانيا في برنامج الناتو لتعزيز وجودها في أوروبا الشرقية منذ عام 2017. في مارس من هذا العام ، رفعت حكومة المملكة عدد قواتها العسكرية في القاعدة في لاتفيا إلى 500 شخصا.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/وزيرة-الدفاع-الإسبانية-مستعدون-لإرسال-دفعة-جديدة-من-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-إذا-لزم-الأمر-1059697895.html

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