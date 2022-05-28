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وزيرة الدفاع الإسبانية تعلن عن خطط لنشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات في لاتفيا
وزيرة الدفاع الإسبانية تعلن عن خطط لنشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات في لاتفيا
قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، اليوم السبت، إن سلطات المملكة تخطط لنشر أنظمة صواريخها المضادة للطائرات في لاتفيا. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T11:48+0000
2022-05-28T11:48+0000
العالم
إسبانيا
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وقالت روبليس في مقابلة مع تلفزيون "إسبانيولا"، عندما سئلت عما إذا كانت إسبانيا سترسل بطارية من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إلى البلطيق: قالت "نعم، نحن ملتزمون تماما تجاه الناتو، مشيرة إلى أن الجيش الإسباني موجود حاليا في كل من لاتفيا وليتوانيا".في وقت سابق ، ذكرت صحيفة بايس أن حكومة المملكة قد تزيد من قوتها في أوروبا الشرقية كجزء من مهام التحالف وتعتزم نشر أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات NASAMS في لاتفيا. وهذا يعني أيضًا زيادة عدد القوات الإسبانية في لاتفيا بمقدار 90-100 فرد.وتشارك إسبانيا في برنامج الناتو لتعزيز وجودها في أوروبا الشرقية منذ عام 2017. في مارس من هذا العام ، رفعت حكومة المملكة عدد قواتها العسكرية في القاعدة في لاتفيا إلى 500 شخصا.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/وزيرة-الدفاع-الإسبانية-مستعدون-لإرسال-دفعة-جديدة-من-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-إذا-لزم-الأمر-1059697895.html
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العالم, إسبانيا

وزيرة الدفاع الإسبانية تعلن عن خطط لنشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات في لاتفيا

11:48 GMT 28.05.2022
© flickr.com / Mark Hollowayمنظومة دفاع جوي ثاد
منظومة دفاع جوي ثاد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© flickr.com / Mark Holloway
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قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، اليوم السبت، إن سلطات المملكة تخطط لنشر أنظمة صواريخها المضادة للطائرات في لاتفيا.
وقالت روبليس في مقابلة مع تلفزيون "إسبانيولا"، عندما سئلت عما إذا كانت إسبانيا سترسل بطارية من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إلى البلطيق: قالت "نعم، نحن ملتزمون تماما تجاه الناتو، مشيرة إلى أن الجيش الإسباني موجود حاليا في كل من لاتفيا وليتوانيا".
في وقت سابق ، ذكرت صحيفة بايس أن حكومة المملكة قد تزيد من قوتها في أوروبا الشرقية كجزء من مهام التحالف وتعتزم نشر أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات NASAMS في لاتفيا. وهذا يعني أيضًا زيادة عدد القوات الإسبانية في لاتفيا بمقدار 90-100 فرد.
وتشارك إسبانيا في برنامج الناتو لتعزيز وجودها في أوروبا الشرقية منذ عام 2017. في مارس من هذا العام ، رفعت حكومة المملكة عدد قواتها العسكرية في القاعدة في لاتفيا إلى 500 شخصا.
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