https://arabic.sputniknews.com/20220528/وزير-الدفاع-التركي-خلوصي-أكار-دعمنا-لأذربيجان-سيستمر-في-المرحلة-القادمة-كما-كان-في-السابق-1062793251.html

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: دعمنا لأذربيجان سيستمر في المرحلة القادمة كما كان في السابق

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: دعمنا لأذربيجان سيستمر في المرحلة القادمة كما كان في السابق

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن دعم بلاده لأذربيجان سيستمر خلال المرحلة القادمة كما كان في السابق، مشيرا إلى تواصل المناورات العسكرية بين جيشي البلدين. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T06:57+0000

2022-05-28T06:57+0000

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن أكار قوله خلال لقاء مع نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف، بأن الانتصار الذي حققته أذربيجان باستعادة إقليم "قره باغ" من أرمينيا، له مكانة مهمة في تاريخ منطقة القوقاز.وتأتي تصريحات أكار على هامش زيارته لباكو رفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، حيث ترأس الوزيران اجتماعا لوفدي البلدين عقب مراسم استقبال عسكرية جرت في مقر وزارة الدفاع الأذربيجانية.وأشاد أكار بروابط الصداقة والأخوة القائمة بين البلدين اللذين يواصلان التعاون انطلاقًا من مبدأ "شعب واحد في دولتين"فيما أعرب حسنوف عن سعادته بزيارة أكار وقادة القوات في الجيش التركي إلى باكو، كما وجه الشكر لأكار على الدعم الذي تقدمه تركيا من أجل تحديث القوات المسلحة الأذربيجانية.وكان مجلس وزراء أرمينيا قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع رئيس الوزراء نيكول باشينيان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في بروكسل على بدء عمل لجنة ترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية. وقال مجلس وزراء أرمينيا في بيان، "توصلنا خلال الاجتماع إلى اتفاق بشأن عملية أخرى تهدف إلى فتح الاتصالات الإقليمية، وبدء عمل لجنة ترسيم الحدود وأمنها".يذكر أن الجيش الأذربيجاني كان قد أطلق عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، وبعد معارك استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات من أرمينيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220521/تقرير-أذربيجان-أنفقت-أكثر-من-مليار-دولار-على-إعادة-الإعمار-في-قره-باغ--1062511687.html

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