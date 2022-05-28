https://arabic.sputniknews.com/20220528/وزير-خليجي-التوصل-إلى-اتفاق-نووي-بين-إيران-والقوى-الدولية-يصب-في-مصلحة-الشرق-الأوسط-والعالم-1062814331.html

وزير خليجي: التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والقوى الدولية يصب في مصلحة الشرق الأوسط والعالم

وزير خليجي: التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والقوى الدولية يصب في مصلحة الشرق الأوسط والعالم

اعتبر وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، اليوم السبت، أن "التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين إيران والقوى الدولية يصب في مصلحة الشرق الأوسط والعالم". 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T14:43+0000

2022-05-28T14:43+0000

2022-05-28T14:43+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سلطنة عمان

الاتفاق النووي الإيراني

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ورفض البوسعيدي، في تصريحات مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية، تأكيد وجود مفاوضات سرية بين سلطنة عمان والإيرانيين والأمريكيين، مضيفا أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعيد تنظيم موقفها وصفوفها في الشرق الأوسط لكنها لن تنسحب منه".وأكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في وقت سابق اليوم أن "التوصل إلى اتفاق رابح في محادثات فيينا في أقل من 24 ساعة سيحدث إذا كانت الأطراف الغربية لديها حسن نية وجدية".وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، محمود عباس زاده مشكيني، في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية، إن "فريق التفاوض النووي الإيراني، يدفع المفاوضات في إطار الخطوط الحمراء المحددة وعلى أساس المصالح الوطنية"، مؤكدا أن "الأمريكيين يحاولون الحفاظ على هيكل العقوبات ضد الشعب الإيراني".وأضاف أن "هيكل العقوبات هو أحد الخطوط الحمراء لإيران ومنذ بداية المحادثات أبلغت الغرب أنه لا ينبغي الإبقاء عليه"، منوها إلى أنه "تم في المفاوضات التوصل إلى اتفاقيات شفهية في معظم حالات الخلاف".وأكد عباس مشكيني زاده أن "الكرة الآن في ملعب الغرب"، داعيا أمريكا إلى اتخاذ قرارات سياسية مهمة للتوصل إلى اتفاق من أجل إحياء الاتفاق النووي.وكان وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، قال إن الأمريكيين يعرفون جيدا ما يجب عليهم فعله، إذا ‏أرادوا الانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران.‏وأضاف في مقابلة، على هامش حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي، في زيورخ بسويسرا، أن "السبب الرئيسي للتعليق الحالي في محادثات فيينا لإحياء الصفقة، هو تأمين المنفعة الاقتصادية الكاملة لإيران"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وتابع: "لم نتلق أي ضمانات اقتصادية حتى الآن، ولم نر إدارة بايدن تتصرف بشكل مختلف عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب فيما يتعلق برفع الضغط الأقصى".وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.وكانت فيينا قد بدأت في أبريل/ نيسان 2021، استضافة مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

https://arabic.sputniknews.com/20220516/ايران-تعلن-طرح-مبادرات-خاصة-بشأن-الاتفاق-النووي-وتربط-العودة-إلى-مفاوضات-فيينا-بالرد-الأمريكي-1062308962.html

https://arabic.sputniknews.com/20220526/إيران-تعلن-السبب-الرئيسي-لتعليق-محادثات-فيينا-حول-برنامجها-النووي-1062736361.html

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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, الاتفاق النووي الإيراني