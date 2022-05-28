https://arabic.sputniknews.com/20220528/وكالة-الفضاء-الروسية-نحتاج-15-مليار-دولار-لتطوير-مركبة-فضائية-تعمل-بالطاقة-النووية-1062799504.html
وكالة الفضاء الروسية: نحتاج 15 مليار دولار لتطوير مركبة فضائية تعمل بالطاقة النووية
وكالة الفضاء الروسية: نحتاج 15 مليار دولار لتطوير مركبة فضائية تعمل بالطاقة النووية
أكدت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" أنها تحتاج إلى أكثر من 15 مليار دولار لتطوير مركبة فضائية جديدة تعمل بالطاقة النووية. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T10:11+0000
2022-05-28T10:11+0000
2022-05-28T10:11+0000
وكالة الفضاء الروسية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وحسب تصريحات له قال رئيس الوكالة، دميتري روجوزين، اليوم السبت، إن وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس تحتاج إلى تريليون روبل (15 مليار دولار) لدعم تطوير سفن فضاء جديدة وقاطرة فضاء تعمل بالطاقة النووية.وفي تصريحات لروجوزين لقناة "روسيا 24" أوضح فيها إمكانية الوصول إلى هذه الأموال إذا أصدرت روسيا "أموالاً استثمارية" من شأنها تعويض قيمة الأصول المجمدة في الخارج.وقال: "إذا حصلت روسكوزموس على تريليون روبل فقط من هذا المبلغ لفترة معينة، فسيكون ذلك بمثابة دفعة كبيرة لجميع برامجنا الحاسمة".يعتقد روجوزين أن بإمكان روسيا إصدار "أموالها الاستثمارية الخاصة"، وهو ما أطلق عليه "ما يعادل الأموال المحجوزة ولا تعمل في الاقتصاد" لدعم الصناعات ومشاريعها الواعدة.وعلل مدير الوكالة الروسية للفضاء بقوله: "لأن هذه الأموال ستكون سائلة، ستكون هناك تكنولوجيا وراءها، مصانع، وصناعات جديدة واختراعات فريدة من نوعها".
https://arabic.sputniknews.com/20220404/مدير-وكالة-الفضاء-الروسية-للناتو-نحن-نراقبكم-خذوا-ذلك-بعين-الاعتبار-1060817361.html
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وكالة الفضاء الروسية, روسيا
وكالة الفضاء الروسية: نحتاج 15 مليار دولار لتطوير مركبة فضائية تعمل بالطاقة النووية
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أكدت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" أنها تحتاج إلى أكثر من 15 مليار دولار لتطوير مركبة فضائية جديدة تعمل بالطاقة النووية.
موسكو - سبوتنيك. وحسب تصريحات له قال رئيس الوكالة
، دميتري روجوزين، اليوم السبت، إن وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس تحتاج إلى تريليون روبل (15 مليار دولار) لدعم تطوير سفن فضاء جديدة وقاطرة فضاء تعمل بالطاقة النووية.
وفي تصريحات لروجوزين لقناة "روسيا 24" أوضح فيها إمكانية الوصول
إلى هذه الأموال إذا أصدرت روسيا "أموالاً استثمارية" من شأنها تعويض قيمة الأصول المجمدة في الخارج.
وقال: "إذا حصلت روسكوزموس على تريليون روبل فقط من هذا المبلغ لفترة معينة، فسيكون ذلك بمثابة دفعة كبيرة لجميع برامجنا الحاسمة".
وأشار إلى أن هذا من شأنه أن يبدأ في تطوير نظام نقل جديد، ومنه قاطرة الفضاء التي تعمل بالطاقة النووية "زيوس".
يعتقد روجوزين أن بإمكان روسيا إصدار "أموالها الاستثمارية الخاصة"، وهو ما أطلق عليه "ما يعادل الأموال المحجوزة ولا تعمل في الاقتصاد" لدعم الصناعات ومشاريعها الواعدة.
وقال: "أعتقد أن لدينا احتياطيًا ضخمًا، ولكن الآن لا ينبغي إدخال هذه الأموال من صندوق النقد الأجنبي لدينا في الاقتصاد بشكل عام، ولا ينبغي توزيعها على الناس، ما يؤدي إلى حدوث التضخم.. لا، لن يكون هناك تضخم".
وعلل مدير الوكالة الروسية للفضاء بقوله: "لأن هذه الأموال ستكون سائلة، ستكون هناك تكنولوجيا وراءها، مصانع، وصناعات جديدة واختراعات فريدة من نوعها".