https://arabic.sputniknews.com/20220528/وكالة-تحطم-طائرة-إيرانية-في-البحر-فيديو-1062798687.html
وكالة: تحطم طائرة إيرانية في البحر... فيديو
وكالة: تحطم طائرة إيرانية في البحر... فيديو
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، سقوط طائرة تدريب قرب قرية كووه ايي وسط جزيرة قشم. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T09:50+0000
2022-05-28T09:50+0000
2022-05-28T09:58+0000
أخبار إيران
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وقال محافظ جزيرة قشم، محمد محمد حسيني، في تصريحات له: "حسب المعلومات الأولية الواردة، فإن ركاب الطائرة في صحة جيدة"، لافتا إلى أن هناك تحقيقات جارية حول أسباب سقوط الطائرة.وشهدت إيران بعض الحوادث خلال الأيام الماضية آخرها إعلان الشرطة الإيرانية، اليوم السبت، أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة ضابط، ما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته بجروح.وفي تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية، قال العميد أحمد طاهري، قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، إن الحادث وقع مساء أمس الجمعة.وأضاف أنه بعد الاعتداء فر المسلحون تحت جنح الظلام، وأسفر الحادث عن مقتل الضابط، وهو برتبة رائد وإصابة زوجته بجروح، والتي تم نقلها إلى المستشفى بعد وصول فرق الإنقاذ.يأتي الحادث بعد مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني بالرصاص في أحد شوارع طهران يوم الأحد الماضي. وذكر الحرس الثوري في اليوم ذاته أنه ألقى القبض على مشتبه بهم بأنهم أعضاء في شبكة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
وكالة: تحطم طائرة إيرانية في البحر... فيديو
09:50 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 09:58 GMT 28.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، سقوط طائرة تدريب قرب قرية كووه ايي وسط جزيرة قشم.
وقال محافظ جزيرة قشم، محمد محمد حسيني، في تصريحات له: "حسب المعلومات الأولية الواردة، فإن ركاب الطائرة في صحة جيدة"، لافتا إلى أن هناك تحقيقات جارية حول أسباب سقوط الطائرة.
وشهدت إيران بعض الحوادث خلال الأيام الماضية آخرها إعلان الشرطة الإيرانية، اليوم السبت، أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة ضابط،
ما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته بجروح.
وفي تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية
، قال العميد أحمد طاهري، قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، إن الحادث وقع مساء أمس الجمعة.
وأضاف أنه بعد الاعتداء فر المسلحون تحت جنح الظلام، وأسفر الحادث عن مقتل الضابط، وهو برتبة رائد وإصابة زوجته بجروح، والتي تم نقلها إلى المستشفى بعد وصول فرق الإنقاذ.
يأتي الحادث بعد مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني
بالرصاص في أحد شوارع طهران يوم الأحد الماضي. وذكر الحرس الثوري في اليوم ذاته أنه ألقى القبض على مشتبه بهم بأنهم أعضاء في شبكة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".