https://arabic.sputniknews.com/20220528/وكالة-مسؤولو-أوروبا-محبطون-لا-أحد-يأتي-لا-أحد-يذهب-إنه-أمر-مروع-1062808414.html

وكالة: مسؤولو أوروبا محبطون "لا أحد يأتي.. لا أحد يذهب.. إنه أمر مروع"

وكالة: مسؤولو أوروبا محبطون "لا أحد يأتي.. لا أحد يذهب.. إنه أمر مروع"

نشرت وكالة "بلومبرغ" تقريرا كشفت فيه حالة الإحباط الشديدة التي يشعر بها المسؤولون الغربيون بسبب ما يمكن وصفه بـ"الشلل" الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي في... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T13:03+0000

2022-05-28T13:03+0000

2022-05-28T13:05+0000

اقتصاد

العالم

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وتشير التقارير الغربية إلى أنه "مع امتداد مدة مأزق الاتحاد الأوروبي بشأن اتخاذ قرار بحظر النفطي الروسي الوشيك والمفترض بأن يتخذ خلال أيام ثم أسابيع"، فقد بدأ المسؤولون الغربيون يشعرون بالإحباط.وبحسب "بلومبرغ" فإن الشعور بالإحباط بدأ لدى الدبلوماسيين والمسؤولين الغربيين من أن الاتحاد الأوروبي "قد يصل (بقراراته) إلى حدود إحداث ألم قصير المدى يمكن أن يلحقه بروسيا" بعد ثلاث أشهر من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وبينت الوكالة إلى أن التركيز كان سابقا على حالة واحدة فقط تتمثل برفض المجر لدعم العقوبات المقترحة، لكن "دولا أخرى بدأت تستسلم لمطالب بوتين بدفع مدفوعات الغاز بالروبل".ونوه التقرير إلى أن استراتيجية دعم مطالب العقوبات يجب أن تتضمن "أفعالا تتطلب الإجماع بين جميع أعضائه (الاتحاد) البالغ عددهم 27" قبل قمة تستمر يومين تبدأ يوم الاثنين القادم، حيث "يميل بعض القادة الآن نحو اتفاقية مخففة تسمح بمواصلة التسليم عبر خط أنابيب رئيسي للمجر وغيرها".لكن بحسب الوكالة، ليس أوربان وحده من "اشتبك مع الاتحاد الأوروبي لسنوات بسبب كل شيء من سيادة القانون إلى حقوق المثليين في بلاده.. الخ"، لكن تستمر الشركات في أماكن من أوروبا بعمليات شراء الغاز الروسي من خلال حسابات الروبل وسط تحذيرات "غامضة" من المفوضية الأوروبية.وأشار أحد الوزراء في اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى أنه من المؤسف أن بعض المشغلين فتحوا حسابات بالروبل على عكس ما كانوا يتحدثون به علنا.

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