https://arabic.sputniknews.com/20220528/-أمريكا-تشهد-انخفاضا-حادا-في-الطلب-على-البنزين-للمرة-الأولى-منذ-9-سنوات-1062797459.html

أمريكا تشهد انخفاضا حادا في الطلب على البنزين للمرة الأولى منذ 9 سنوات

أمريكا تشهد انخفاضا حادا في الطلب على البنزين للمرة الأولى منذ 9 سنوات

تشهد أمريكا في الوقت الحالي انخفاضا في الطلب على البنزين من جانب الجمهور، بسبب ارتفاع أسعاره، ‏وذلك لأول مرة منذ 9 سنوات.‏ 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T09:32+0000

2022-05-28T09:32+0000

2022-05-28T09:32+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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ووصل الطلب على البنزين أساس متجدد لمدة 4 أسابيع إلى أدنى مستوى له خلال هذا الوقت من العام منذ عام 2013، باستثناء فترة تفشي وباء "كورونا" في عام 2020، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة التي جمعتها وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وبالمقارنة مع مستويات العام الماضي، فقد انخفض الطلب على البنزين داخل أمريكا بنسبة 5 في المئة تقريبا.ويأتي الانخفاض الحاد في الطلب على البنزين بالتزامن مع اقتراب موسم القيادة الصيفي.وسجلت أسعار محطات الوقود في جميع أنحاء الولايات المتحدة أرقاما قياسية الواحدة تلو الأخرى خلال الأسبوعين الماضيين، محطمة بعض الآمال في موسم قيادة يقترب من مستويات ما قبل "كوفيد-19".وبلغ متوسط ​​غالون الغاز في الولايات المتحدة 4.59 دولار، في يوم الثلاثاء الماضي، بزيادة حوالي 51 في المئة عن العام الماضي، بينما أظهرت بيانات جمعية السيارات الأمريكية أن الأسعار في ولاية كاليفورنيا يمكن أن تزيد عن 6 دولارات، في حين لم تصل أسعار الغاز العادية إلى هذا المستوى أبدا.وقد يؤدي تدمير الطلب الناجم عن ارتفاع أسعار الغاز إلى تغيير التوقعات السابقة لارتفاع الأسعار بشكل أكبر.وذكرت مذكرة صادرة عن شركة "جيه بي مورغان" في 18 مايو/ أيار الجاري، أن متوسط ​​سعر الغاز الأمريكي قد يتجاوز 6 دولارات للغالون بموسم الصيف الحالي، مع بدء موسم القيادة بالكامل.وتوقع المحللون أن "سعر التجزئة في أمريكا قد يرتفع بنسبة 37 في المئة أخرى بحلول أغسطس/ آب إلى 6.20 دولار للغالون في المتوسط ​​الوطني".

https://arabic.sputniknews.com/20220324/تفاقم-أزمة-البنزين-في-أمريكا-حتى-قبل-موسم-القيادة-الأسوأ-لم-يأت-بعد-1060429208.html

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