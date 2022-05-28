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"سي إن إن": أمريكا تستعد لتسليم أوكرانيا أنظمة صواريخ بعيدة المدى

"سي إن إن": أمريكا تستعد لتسليم أوكرانيا أنظمة صواريخ بعيدة المدى

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إدارة جو بايدن ستعلن الأسبوع المقبل إرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى لأوكرانيا. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T08:39+0000

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وذكرت "سي إن إن"، أن واشنطن ستزود أوكرانيا بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "MLRS"، التي تعد الأكثر طلبا من المسؤولين الأوكرانيين.وأشارت إلى أن ذلك يأتي كجزء من حزمة كبيرة من المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا، والتي يمكن الإعلان عنها في بداية الأسبوع المقبل.وأوضحت أن كبار المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في الأسابيع الأخيرة، الولايات المتحدة وحلفاءها لتوفير نظام إطلاق الصواريخ المتعددة.ونقلت "سي إن إن"، عن مسؤولين أن إدارة بايدن كانت قد تراجعت عن إرسال أنظمة الصواريخ هذه، وسط مخاوف أثيرت داخل مجلس الأمن القومي من أن أوكرانيا قد تستخدم الأسلحة الجديدة لشن هجمات في الداخل الروسي.ووفقا لـ"سي إن إن"، فإن بمقدور هذا النظام إطلاق "وابل من الصواريخ" على بعد مئات الكيلومترات، كما أنه يتميز بسرعة الحركة، حيث يمكنه إطلاق الصواريخ والابتعاد فورا لتفادي نيران البطارية المضادة.وكانت روسيا حذرت، في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة "ستتجاوز الخط الأحمر" إذا زودت أوكرانيا بهذه الأنظمة.وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنتونوف، اليوم السبت، إرسال واشنطن منظومة صواريخ إلى أوكرانيا بأنها خطوة استفزازية.ويعتقد الدبلوماسي الكبير أنه إذا تم توفير مثل هذه الأسلحة، فقد يتم نشرها على مقربة من الحدود، مما يسمح للقوات الأوكرانية بضرب المدن الروسية.وأشار أنتونوف إلى أن روسيا لن تتسامح مع هذا الوضع وستتخذ الخطوات اللازمة "للقضاء على قدرات" القوات الأوكرانية، داعيا واشنطن وكييف إلى "استيعاب الواقع" والتحرك نحو حل سياسي للأزمة.

https://arabic.sputniknews.com/20220528/السفير-الروسي-لدى-أمريكا-يصف-إرسال-واشنطن-منظومة-صواريخ-إلى-أوكرانيا-بـ-الخطوة-الاستفزازية-1062794577.html

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