https://arabic.sputniknews.com/20220528/-مسؤول-في-خيرسون-واشنطن-بنت-قواعد-عسكرية-مطلة-على-البحر-الأسود-بغطاء-أوكراني-1062792611.html
مسؤول في خيرسون: واشنطن بنت قواعد عسكرية مطلة على البحر الأسود بغطاء أوكراني
مسؤول في خيرسون: واشنطن بنت قواعد عسكرية مطلة على البحر الأسود بغطاء أوكراني
كشف نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، عن قيام الولايات المتحدة ببناء قواعد عسكرية على الأراضي الأوكرانية المطلة على البحر... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T06:46+0000
2022-05-28T06:46+0000
2022-05-28T06:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال ستريموسوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "في الواقع قام الأمريكيون تحت ستار مساعدة أوكرانيا بإنشاء وتحديث مراكز وقواعد بحرية على الساحل الأوكراني للبحر الأسود".وأضاف ستريموسوف قائلا: "من بينها القاعدة الموجودة في جزيرة بيرفومايسكي عند مخرج مصب نهر دنيبر مقابل البحر الأسود ومدينة أوتشاكوف، منطقة نيكولاييف، حيث لا يزال النازيون الأوكرانيون يقصفون منطقة خيرسون".وأكد أن القواعد البحرية الأوكرانية كانت اسمية فقط، حيث تم بناؤها وتحديثها في الواقع بتنسيق من الأمريكيين، معتبرا أن سير العملية الروسية الخاصة سيضع حدا لمحاولات الولايات المتحدة لكسب موطئ قدم وإملاء شروطها في البحر الأسود.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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روسيا
مسؤول في خيرسون: واشنطن بنت قواعد عسكرية مطلة على البحر الأسود بغطاء أوكراني
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كشف نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، عن قيام الولايات المتحدة ببناء قواعد عسكرية على الأراضي الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.
وقال ستريموسوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "في الواقع قام الأمريكيون تحت ستار مساعدة أوكرانيا بإنشاء وتحديث مراكز وقواعد بحرية على الساحل الأوكراني للبحر الأسود".
وأضاف ستريموسوف قائلا: "من بينها القاعدة الموجودة في جزيرة بيرفومايسكي عند مخرج مصب نهر دنيبر مقابل البحر الأسود ومدينة أوتشاكوف، منطقة نيكولاييف، حيث لا يزال النازيون الأوكرانيون يقصفون منطقة خيرسون".
وأكد أن القواعد البحرية الأوكرانية كانت اسمية فقط، حيث تم بناؤها وتحديثها في الواقع بتنسيق من الأمريكيين، معتبرا أن سير العملية الروسية الخاصة سيضع حدا لمحاولات الولايات المتحدة لكسب موطئ قدم وإملاء شروطها في البحر الأسود.
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي
، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.