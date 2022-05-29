https://arabic.sputniknews.com/20220529/أبوظبي-تخصص-10-مليارات-دولار-لصندوق-استثمار-بالشراكة-بين-الأردن-والإمارات-ومصر-1062838574.html
أبوظبي تخصص 10 مليارات دولار لصندوق استثمار بالشراكة بين الأردن والإمارات ومصر
أبوظبي تخصص 10 مليارات دولار لصندوق استثمار بالشراكة بين الأردن والإمارات ومصر
أعلن وزير الصناعة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، اليوم الأحد، أن الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي، ستخصص صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T08:48+0000
2022-05-29T08:48+0000
2022-05-29T08:48+0000
العالم العربي
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وأضاف أنه "في عام 2019، كانت مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر مجتمعة 16 مليار دولار، مما يتيح فرصاً واعدة لتنمية هذا القطاع والصناعات المرتبطة به تقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار"، بحسب ما ذكرت وكالة "المملكة" الأردنية.وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، خلال لقائه في أبوظبي الأحد، سمو الشيخ محمد بن زايد على أهمية مبادرة التعاون الأردني الإماراتي المصري للتكامل الصناعي التي تأتي ترجمة حقيقية لمخرجات اللقاءات التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المستمرَّة مع الرئيسِ عبدالفتاح السيسي، وبن زايد، والمستوياتِ المتقدِّمة من التنسيق والعمل التكاملي في مصرَ والإماراتِ على مختلف الصُّعُد، خصوصاً الصَّعيدينِ السِّياسي والاقتصادي، بحسب الوكالة.كما أكّد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/غرفة-أبوظبي-الإمارات-وروسيا-قادرتان-على-تعزيز-العلاقات-التجارية-1062455996.html
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العالم العربي
أبوظبي تخصص 10 مليارات دولار لصندوق استثمار بالشراكة بين الأردن والإمارات ومصر
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أعلن وزير الصناعة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، اليوم الأحد، أن الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي، ستخصص صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع منبثقة عن الشراكة مع الأردن ومصر في قطاعات متفق عليها بهدف تنمية اقتصادية مستدامة.
وأضاف أنه "في عام 2019، كانت مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر مجتمعة 16 مليار دولار، مما يتيح فرصاً واعدة لتنمية هذا القطاع والصناعات المرتبطة به تقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار"، بحسب ما ذكرت وكالة "المملكة" الأردنية
.
وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، خلال لقائه في أبوظبي الأحد، سمو الشيخ محمد بن زايد على أهمية مبادرة التعاون الأردني الإماراتي المصري للتكامل الصناعي التي تأتي ترجمة حقيقية لمخرجات اللقاءات التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المستمرَّة مع الرئيسِ عبدالفتاح السيسي، وبن زايد، والمستوياتِ المتقدِّمة من التنسيق والعمل التكاملي في مصرَ والإماراتِ على مختلف الصُّعُد، خصوصاً الصَّعيدينِ السِّياسي والاقتصادي، بحسب الوكالة.
كما أكّد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين.