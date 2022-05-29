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https://arabic.sputniknews.com/20220529/أبوظبي-تستقبل-وزير-الدفاع-التركي-غدا-الاثنين--1062843944.html
أبوظبي تستقبل وزير الدفاع التركي غدا الاثنين
أبوظبي تستقبل وزير الدفاع التركي غدا الاثنين
يزور وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم غد الإثنين، العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد دعوة نظيره الإماراتي محمد بن أحمد البواردي. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T11:06+0000
2022-05-29T11:06+0000
العالم العربي
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وذكرت وكالة الأنباء التركية الأناضول: "تعد زيارة أكار الرسمية إلى الإمارات الأولى من نوعها لوزير دفاع تركي منذ 15 عاما".ومن المنتظر أن يبحث وزير الدفاع التركي مع نظيره الإماراتي قضايا ثنائية وإقليمية، فضلا عن التعاون العسكري بين البلدين، وشؤون الصناعات الدفاعية، بحسب الوكالة.أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوز خلافات بلاده مع السعودية والإمارات، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين تركيا والسعودية والإمارات.وقال الرئيس التركي: "تجاوزنا الخلافات مع الرياض وأبو ظبي، ووضعنا خططا لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والصناعات الدفاعية والثقافة والسياحة، ونتخذ خطوات لذلك".وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى أردوغان زيارة إلى الإمارات كانت هي الأولى من نوعها منذ نحو 10 سنوات.وقبل أسابيع، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى السعودية كانت هي الأولى التي يقوم بها إلى المملكة منذ 5 أعوام.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/أردوغان-تركيا-تجاوزت-الخلافات-مع-السعودية-والإمارات-1062453600.html
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العالم العربي

أبوظبي تستقبل وزير الدفاع التركي غدا الاثنين

11:06 GMT 29.05.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . Stringer
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يزور وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم غد الإثنين، العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد دعوة نظيره الإماراتي محمد بن أحمد البواردي.
وذكرت وكالة الأنباء التركية الأناضول: "تعد زيارة أكار الرسمية إلى الإمارات الأولى من نوعها لوزير دفاع تركي منذ 15 عاما".
ومن المنتظر أن يبحث وزير الدفاع التركي مع نظيره الإماراتي قضايا ثنائية وإقليمية، فضلا عن التعاون العسكري بين البلدين، وشؤون الصناعات الدفاعية، بحسب الوكالة.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوز خلافات بلاده مع السعودية والإمارات، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين تركيا والسعودية والإمارات.
وقال الرئيس التركي: "تجاوزنا الخلافات مع الرياض وأبو ظبي، ووضعنا خططا لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والصناعات الدفاعية والثقافة والسياحة، ونتخذ خطوات لذلك".
وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى أردوغان زيارة إلى الإمارات كانت هي الأولى من نوعها منذ نحو 10 سنوات.
وقبل أسابيع، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى السعودية كانت هي الأولى التي يقوم بها إلى المملكة منذ 5 أعوام.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
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