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https://arabic.sputniknews.com/20220529/أحدث-ظهور-للمطربة-فيروز-يثير-تفاعلا-واسعا-على-الإنترنت-1062864257.html
أحدث ظهور للمطربة فيروز يثير تفاعلا واسعا على الإنترنت
أحدث ظهور للمطربة فيروز يثير تفاعلا واسعا على الإنترنت
أثار أحدث ظهور للفنانة اللبنانية فيروز تفاعلا واسعا بين جمهورها في العالم العربي، خاصة أنها نادرة الظهور للجمهور. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T16:53+0000
2022-05-29T16:53+0000
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ونشرت ريما عاصي الرحباني، ابنة فيروز، صورة للمطربة اللبنانية الشهيرة، على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري.ونالت الصورة تفاعلا واسعا من جمهور الفنانة اللبنانية التي وصفها البعض بـ "الأيقونة الخالدة".وقال آخر إنها "أحلى ما بقي في لبنان"، داعيا لها بطول العمر، بينما وصفها ثالث بـ"ست الكل سفيرتنا إلى النجوم".
https://arabic.sputniknews.com/20211014/فيروز-تقيل-إعلاميين-جزائريين-بأغنية-وجدل-كبير-حول-الأسباب---1050435647.html
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منوعات

أحدث ظهور للمطربة فيروز يثير تفاعلا واسعا على الإنترنت

16:53 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / RAMZI HAIDARالفنانة اللبنانية، فيروز
الفنانة اللبنانية، فيروز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / RAMZI HAIDAR
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أثار أحدث ظهور للفنانة اللبنانية فيروز تفاعلا واسعا بين جمهورها في العالم العربي، خاصة أنها نادرة الظهور للجمهور.
ونشرت ريما عاصي الرحباني، ابنة فيروز، صورة للمطربة اللبنانية الشهيرة، على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري.
وكتبت الرحباني: "شي زهرة حمرا وبس".
ونالت الصورة تفاعلا واسعا من جمهور الفنانة اللبنانية التي وصفها البعض بـ "الأيقونة الخالدة".
فيروز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2021
فيروز تقيل إعلاميين جزائريين بأغنية وجدل كبير حول الأسباب
14 أكتوبر 2021, 19:00 GMT
وقال آخر إنها "أحلى ما بقي في لبنان"، داعيا لها بطول العمر، بينما وصفها ثالث بـ"ست الكل سفيرتنا إلى النجوم".
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