https://arabic.sputniknews.com/20220529/أربع-سفن-تابعة-لحلف-الناتو-دخلت-ميناء-هلسنكي-في-فنلندا-لإجراء-مناورات-مشتركة-1062836799.html

أربع سفن تابعة لحلف الناتو دخلت ميناء هلسنكي في فنلندا لإجراء مناورات مشتركة

أربع سفن تابعة لحلف الناتو دخلت ميناء هلسنكي في فنلندا لإجراء مناورات مشتركة

وصلت أربع سفن حربية من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا إلى ميناء هيرنيساري في هلسنكي، لإجراء مناورات عسكرية مشتركة في فنلندا. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T07:40+0000

2022-05-29T07:40+0000

2022-05-29T07:40+0000

العالم

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وقال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كايكونن إنه من المتوقع هذا العام تنظيم 20 مناورة تدريبية أخرى.وأضاف: "في عملية التقدم بطلب للحصول على العضوية في الناتو، نحن نعزز علاقات الشراكة لدينا. إحدى الطرق لإظهار ذلك هي أننا نتدرب أكثر قليلا مع شركائنا المقربين، وسنرى بالتأكيد زيارات أخرى في الأشهر المقبلة"، مضيفا أن هذا يساهم في تعزيز القدرة الدفاعية لفنلندا، على الرغم من أنه لم يكن تغييرا كبيرا.قال بيتري أوربو، رئيس لجنة الدفاع البرلمانية في فنلندا، إن التدريب يزيد من وجود الدول الشريكة في المنطقة، وهو جزء من خطة ضمان أمن فنلندا أثناء عملية الانضمام إلى الناتو.بالمقابل، حذرت روسيا، في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو؛ سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانبها، لحماية أمنها من التهديدات، التي يشكلها الحلف لها.واعتبرت روسيا أن خطوة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، غير مبررة؛ لأنه لا توجد أي مشاكل من جانبها مع هاتين الدولتين.واتهمت روسيا الحلف العسكري الغربي بعدم الوفاء بوعوده الشفهية بعدم التوسع شرقا، التي قدمها في أوائل التسعينيات؛ بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأمن الأوروبي، الذي تم تبنيه ضمن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".وينص ميثاق الأمن الأوروبي على أنه، لا يجوز لأي جهة في أوروبا تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى.

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