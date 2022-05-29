https://arabic.sputniknews.com/20220529/أردوغان-أدنى-هجوم-من-شمال-سوريا-لن-يمر-دون-رد-وتركيا-لا-تأخذ-إذنا-من-أحد-لمكافحة-الإرهاب-1062858924.html

أردوغان: أدنى هجوم من شمال سوريا لن يمر دون رد وتركيا لا تأخذ إذنا من أحد لمكافحة الإرهاب

أردوغان: أدنى هجوم من شمال سوريا لن يمر دون رد وتركيا لا تأخذ إذنا من أحد لمكافحة الإرهاب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده "تعتزم استكمال الحزام الأمني الذي تعمل على إقامته على طول حدودها مع سوريا في أسرع وقت ممكن". 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T15:04+0000

2022-05-29T15:04+0000

2022-05-29T15:04+0000

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أخبار سوريا اليوم

رجب طيب أردوغان

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وقال أردوغان، خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من زيارة لأذربيجان، إن بلاده "لا يمكنها أن تترك أدنى هجوم ضدها من شمال سوريا يمر دون رد"، مشيرا إلى أن "تركيا لا تأخذ إذنا من أحد لمكافحة الإرهاب، وستتدبر أمرها، في حال عدم قيام الولايات المتحدة بما يترتب عليها بهذا الخصوص"، حسب وكالة الأناضول التركية.وتحدث عن "وجود بؤر تتركز فيها التنظيمات الإرهابية المعروفة شمالي سوريا"، موضحا أن تلك "التنظيمات تنشط في مناطق تمتد من شمال شرقي إلى شمال غربي سوريا".وأضاف: "بمشيئة الله سنستكمل الحزام الأمني ​​البالغ عمقه 30 كيلومترًا والذي نعمل على إقامته خطوة بخطوة على طول حدودنا مع سوريا، في أسرع وقت ممكن".ولفت أردوغان إلى أن "تركيا ستكون عبر هذه الطريقة قد قضت تمامًا على الآلية التي تخدع أبناءها وتغرر بهم وتقودهم إلى الجبال للقتال في صوف بي كي كي".وكان مجلس الأمن القومي التركي أكد أن العمليات العسكرية، التي ينفذها الجيش التركي على الحدود الجنوبية للبلاد (مع سوريا والعراق) هي عمليات ضرورية لتعزيز الأمن القومي، ولا تستهدف الإضرار بوحدة أراضي دول جوار تركيا.

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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان